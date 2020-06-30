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30 июня 2020, 11:35

Субботин: городской референдум по вопросу строительства завода АКБ может стать хорошим опытом

Александр Субботин
Александр Субботин

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проведение референдума в Бресте по вопросу строительства завода аккумуляторных батарей может стать хорошим опытом. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин перед заседанием Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если рассматривать вопрос с точки зрения не государственного управленца, а гражданина, я думаю, здесь и обкатаем эту тему местных референдумов. Если он принесет достойные плоды, то опыт можно будет тиражировать и на другие проблемные вопросы", - сказал вице-премьер.

Он привел в пример Орхусскую конвенцию, которая предполагает активное участие общественности в принятии решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей среды. "Поэтому, как говорится, нет худа без добра. Этот конфликт с аккумуляторным заводом позволит нам сделать себя более гибкими и слышать друг друга", - резюмировал Александр Субботин.

Как сообщалось, идею проведения городского референдума высказал глава государства во время встречи с жителями областного центра 22 июня. В беседе была обозначена проблема строительства и функционирования аккумуляторного завода "АйПауэр". Учитывая общественный резонанс и опасения людей по поводу влияния производства на окружающую среду, Президент предложил решить вопрос демократично - путем народного голосования.

Брестский горисполком уже начал первые практические шаги по подготовке к проведению референдума. Так, 28 июня власти города встретились с заинтересованными жителями областного центра. Участники встречи обсудили технические вопросы, среди которых - сбор подписей, формирование участковых комиссий.-0-

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Теги
Брест заседания промышленность референдум Субботин
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