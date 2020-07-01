Субботин: недостаточно изучать выполнение показателей на предприятиях, важно личное общение с людьми

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостаточно изучать выполнение показателей на предприятиях, важно личное общение с людьми. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Александр Субботин во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Во время посещения ОАО "Молочный мир" Александр Субботин ознакомился с производственным процессом, перспективами развития предприятия, поинтересовался вопросами реализации выпускаемой продукции. Вице-премьера также проинформировали о масштабной модернизации производства за последнее десятилетие. Он интересовался, как удается повышать прибыль от реализации и где компания видит перспективные рынки.

"Недостаточно смотреть в документы, изучать статистические данные и отслеживать выполнение прогнозных показателей, - отметил Александр Субботин. - Важно общаться с людьми, пытаться прочувствовать атмосферу, которая здесь царит, понимать, что происходит на предприятиях".

Также Александр Субботин посетил табачную фабрику "Неман".-0-