Субботин о своем назначении губернатором: с волнением беру в руки этот штурвал, понимая, что путь будет непростым

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новый председатель Витебского облисполкома Александр Субботин во время его представления и встречи Президента с активом региона подчеркнул, что вступает в должность с полным осознанием ответственности и сложности стоящих перед ним задач, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще большую ответственность налагает сложность ситуации, в которой оказалась Беларусь на современном этапе, убежден председатель облисполкома. "Мы входим в одну из важнейших политических кампаний - референдум, у нас пандемические волны (сколько их еще будет, придет ли еще какой-то вирус), беспрецедентное санкционное давление, гибридные атаки - постоянно нас пробуют на прочность", - отметил он.

"Но, наверное, самое важное и то, что меня более всего подстегивает, - здесь моя родина, - добавил Александр Субботин. - Я здесь родился, провел лучшие годы, выучился. Здесь живет моя семья, уже 10 лет, несмотря на все мои перемещения, здесь живут мои родители". Только этих личных обстоятельств будет достаточно, чтобы стремиться улучшить жизнь в регионе, считает губернатор. "Никакого контролера не надо. Когда мать подойдет и скажет: "Сынок, что-то не то делается", как я людям в глаза буду смотреть? - заметил он. - Придется более внимательно оглядываться по сторонам и помнить, что я по этой земле ходил, хожу и буду ходить".

Александр Лукашенко и Александр Субботин

"Александр Михайлович, мама - это хорошо. Но у нее есть недостаток - она всегда нас пожалеет. А я не пожалею", - с юмором отреагировал Президент.

"Поверьте, мама первая не пожалеет. Чтобы не было стыдно смотреть людям в глаза", - ответил Александр Субботин.

Слова благодарности он высказал в адрес предыдущего губернатора Николая Шерстнева: "Николай Николаевич многое сделал. Много запущено во всех сферах проектов - фундаментальных проектов, которые подводят основу под будущее развитие региона и страны. Основная наша задача - это все красиво доделать и грамотно потом пользоваться результатами для преумножения благ региона, страны".

"С волнением беру в руки этот штурвал, понимая, что путь будет непростым, - признался он. - Буду стараться сделать все, чтобы Витебщина расцвела, люди гордились, приезжали сюда не только отдыхать, но и работать". -0-