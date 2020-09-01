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01 сентября 2020, 18:45

Субботин первокурсникам: впитывайте все знания, до которых сможете дотянуться

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин сегодня посетил Гродненский государственный аграрный университет и принял участие в торжественной церемонии посвящения в студенты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Вас ждет удивительное время: вы вступаете в новую для себя эпоху. Именно пять учебных лет - единственный отрезок в вашей жизни, когда вы будете работать на себя. За эти годы вы соберете багаж знаний, благодаря которому потом сможете реализоваться. Просьба не терять время зря, а впитывать в себя все знания, до которых сможете дотянуться. Несомненно, именно студенческие годы останутся в вашей памяти как самые лучшие. Их вы будете вспоминать всю жизнь", - напутствовал первокурсников Александр Субботин. Он передал приветствие руководству вуза от правительства страны и Министерства сельского хозяйства и продовольствия, вручил награды преподавателям и студентам.

По словам ректора университета Витольда Пестиса, в учебном заведении приобретают знания студенты из 26 стран. Это говорит о его возросшем имидже на международной арене. Недавно открылись филиалы в Бухаре, Самарканде, Ташкенте. "Гродненский аграрный университет остается одним из самых престижных учебных заведений в стране, - подчеркнул ректор. - У нас девять факультетов, на которых обучаются 4,3 тыс. студентов: примерно половина из них на стационаре, остальные - заочно".

Витольд Пестис добавил: в университете созданы условия для нормальной учебы и развития творческой личности. Молодые люди могут проявлять себя в спорте, художественной самодеятельности. Все нуждающиеся в жилье студенты обеспечены местом в общежитии.-0-

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