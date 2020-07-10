Субботин посетил инновационные агрообъекты Оршанского района

10 июля, Оршанский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин сегодня посетил строящиеся инновационные агропромышленные объекты в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер ознакомился с финальными пусконаладочными работами на молочном комбинате в Орше. Также он посетил два инновационных объекта РПУП "Устье" НАН Беларуси": молочно-товарный комплекс на 1 тыс. дойных коров с замкнутым циклом и центр для подготовки семян сельскохозяйственных культур. "Эти объекты важны не только для региона, но и страны. Они все находятся в высокой степени готовности. Например, ферма на 1 тыс. голов. Там собрано все лучшее, что можно внедрить в систему содержания, кормления животных и получения молока. В том числе не имеющий аналогов в нашей стране доильный зал типа "карусель" на 40 коров. Работа комплекса станет уникальным опытом, которым можно будет делиться", - отметил Александр Субботин.

Ученые предложили на ферме выращивать особую породу коровы - красную. Эти животные имеют преимущества: у них молоко большей жирности, они лучше переносят болезни. Кроме того, есть научные публикации, из которых следует, что молоко этих коров могут пить люди с аллергией на лактозу. "Здесь попробуют разводить красную породу коров. Возможно, в будущем в Беларуси будут создавать отдельные фермы для этих животных", - добавил вице-премьер.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов добавил: в области сейчас строят 10 новых молочно-товарных ферм. До 2025 года в регионе намерены возвести еще около 20 таких комплексов, каждый на 1 тыс. и более голов дойного стада.

Второй современный объект - семенной комплекс с отечественным оборудованием. В год здесь планируют получать около 6,5 тыс. т продукции. "Это золотой запас аграрной сферы. Здесь будут производить маточные элитные семена", - сказал Александр Субботин. По сути, комплекс станет и научно-практическим центром, где будут тестировать семена и затем тиражировать их на всю страну.-0-