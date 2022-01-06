Субботин поздравил со столетием ветерана войны из Бешенковичей

6 января, Бешенковичи /Корр. БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин сегодня поздравил со столетним юбилеем участника Великой Отечественной войны Михаила Бобоеда. Наступивший год для ветерана стал знаковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Игнатьевич родился 6 января 1922 года в деревне Бобоедово Бешенковичского района. На фронт попал рядовым пехотинцем в составе 235-й стрелковой дивизии 43-й армии летом 1944 года после освобождения Беларуси. Проявил мужество при форсировании реки Лиелупе, отличился при взятии Тильзита и Рагнита, участвовал в боях под Кенигсбергом, был дважды ранен.

Победа для солдата и его сослуживцев наступила 16 мая 1945 года после того, как они успешно ликвидировали группу вырывавшихся из Берлина немцев. Потом Михаил Игнатьевич еще около года был старшим писарем отдела военно-технического снабжения штаба своей дивизии. Уволен в запас в звании сержанта. Ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями "За боевые заслуги" и "За взятие Кенигсберга".

В 1949 году заочно окончил Витебский учительский институт, стал преподавать физику и математику. Педагогике отдал 40 лет жизни, трудился еще лесником, имеет множество наград от государства.

Поздравляя юбиляра, Александр Субботин отметил, что надо ценить и беречь таких людей. Символично, что столетие Михаил Игнатьевич встретил в Год исторической памяти. "Важно, что ветераны продолжают жить и учить нас, передавать опыт. В такие моменты нужно не только быть рядом, но и показывать, что такие люди у нас есть. Мало того, что сто лет - достижение, так еще этот столетний рубеж показывает, какой важный и значимый путь был пройден человеком, семьей и нашим государством", - сказал губернатор. Участника войны сегодня поздравили также местная власть и РОО "Белая Русь". Ему вручили новый паспорт и подарки.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин поздравляет со 100-летним юбилеем жителя г.п.Бешенковичи Михаила Бобоеда

Председатель районного Совета депутатов Геннадий Шведов поздравляет ветерана

У Михаила Игнатьевича двое детей, четверо внуков и трое правнуков. Сегодня в такой день они дружной семьей собрались вместе, чтобы поздравить дорогого им человека с днем рождения. "Наш дедушка самый лучший и любимый! Он пример для нас и многому всех научил", - подчеркнули близкие люди ветерана.-0-

Фото Александра Хитрова