Субботин: принимая новую Конституцию, мы должны помнить, что с ней жить нашим детям и внукам

17 января, Новополоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин встретился сегодня с коллективом ОАО "Нафтан", чтобы обсудить изменения и дополнения в Конституцию и узнать о насущных проблемах, волнующих работников предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению руководителя области, обновление Основного закона продиктовано временем. "Если оглянуться назад, то можно увидеть, что мы жили в старой системе координат. Сейчас многие процессы поменялись, а значит, назрела необходимость изменить вектор развития. Принимая новую Конституцию, мы должны помнить, что с ней жить нашим детям и внукам. На встречах с активом предприятий области я нередко слышу похожие вопросы, мы обсуждаем их и берем на заметку. Могу вас заверить, что голос каждого из вас важен и ни один не пропадет. То, что из предложений граждан не попадет в Конституцию, пойдет для разработок отраслевых документов", - отметил в начале встречи Александр Субботин.

Работники "Нафтана" высказывали свои мнения по разным аспектам новой Конституции. Новополочане считают, что на уровне Основного закона следует закрепить обязательное голосование на выборах различных уровней, как это есть в конституциях европейских стран. Председатель облисполкома подчеркнул, что наша страна - демократическая, а потому у каждого есть свой выбор - отдавать свой голос за кандидата в Президенты, депутата или нет. На встрече затронули и смежный вопрос - о возможности для заключенных голосовать на выборах. Александр Субботин отметил, что подобные вопросы уже не раз поднимались на диалоговых площадках, и добавил, что этот пункт следует рассматривать со специалистами, так как все зависит от правонарушения, которое совершил человек.

Один из злободневных вопросов для работников "Нафтана" и жителей города - распределение местных и республиканских бюджетов. Представитель профсоюза предприятия предложила выделять местным властям больше средств на развитие и повседневные нужды, поскольку укрупнение коммунальных предприятий и их централизация сказываются на том, что на местах не хватает средств на работу по благоустройству. Губернатор подчеркнул, что в Витебской области оптимизация таких предприятий была особенно масштабной и оттого результаты ее сказываются в регионах. Подобные проблемы поднимаются не только в Новополоцке, но и других городах и районах Витебской области, однако для их разрешения только помощи государства недостаточно. "Если взять простой пример по обустройству дворовых территорий, то здесь и сами жители должны проявлять инициативу и вносить посильный вклад в обновление мест, где они живут. Есть те, кто старается переложить обязанности на коммунальные службы и местные власти, а есть те, кто берет часть работы на себя, чтобы жить в чистоте и порядке", - рассказал Александр Субботин.

Нафтановцы интересовались окончанием работ по ремонту единственного моста в Новополоцке, который сейчас находится на реконструкции, и строительством нового: он мог бы значительно уменьшить транспортный поток и снизить нагрузку на имеющийся. Глава области ответил, что работы по реконструкции моста будут идти по плану, а строительство нового предусмотрено в плане модернизации трассы Р1. Глава города Дмитрий Демидов дополнил, что по строительству нового моста уже ведутся изыскательные работы, будет разработан проект, но пока не оговариваются сроки возведения необходимого для города объекта.

Благоустройство набережной и велодорожек для любителей двухколесного транспорта, расширение и ремонт дорог - все эти вопросы работники предприятия также обсудили с руководством области и города.-0-

Фото Александра Хитрова