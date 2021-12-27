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27 декабря 2021, 18:22

Субботин: в каждом районе Витебской области за пятилетку необходимо реализовать 3-4 крупных проекта

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

27 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В каждом районе Витебской области за пятилетку необходимо реализовать 3-4 крупных инвестиционных проекта. Такую задачу перед региональным активом поставил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин сегодня на сессии областного Совета депутатов при подведении итогов 2021 года и обсуждении прогнозных показателей на 2022-й, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2022 году продолжится реализация нового инвестиционного цикла пятилетки. В Витебской области предстоит направить на развитие около Br3,4 млрд, обеспечив темп роста инвестиций в основной капитал на уровне 103,3%. Для этого продолжится реализация более 170 инвестпроектов в реальном секторе экономики с объемом финансирования свыше Br960 млн, а также почти 200 проектов по развитию инфраструктуры на сумму более Br660 млн.

Основными точками роста инвестиционной активности должны стать модернизация реального сектора экономики, импортозамещающие проекты, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в СЭЗ "Витебск".

"Одна из стратегических задач - реализация до конца пятилетки значимого для экономики области инвестиционного проекта и, как минимум, 3-4 проектов по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью с использованием местных сырьевых ресурсов в каждом районе. Наработки уже есть в деревообработке, нефтехимии, фармацевтике, машиностроении", - отметил Александр Субботин.

Кроме того, среди резервных направлений для привлечения инвестиций глава области назвал дальнейшее развитие фармацевтического, нефтехимического, композитного кластеров за счет создания кооперационных цепочек и вовлечения малого и среднего бизнеса в дальнейшую переработку получаемой продукции. Кластерному развитию будет способствовать создание специализированных отраслевых лабораторий, центров трансфера технологий с привлечением университетов и средних специальных заведений.

В числе первоочередных задач по развитию промышленного комплекса Александр Субботин назвал минимизацию зависимости от нефтехимического и энергетического секторов за счет наращивания производства в других отраслях, особенно в тех, которые используют местные природные сырьевые ресурсы и не зависят от внешних поставок. В пищевой промышленности необходимо обеспечить прирост производимой продукции за счет развития сырьевых зон, дальнейшей модернизации производств, увеличения загрузки производственных мощностей и освоения выпуска новых видов изделий.

Отдельно Александр Субботин остановился на необходимости развивать добычу доломита и выпуск из него продукции. "В Витебске расположено единственное в Беларуси и крупнейшее в Европе предприятие "Доломит". Назрела необходимость его технического переоснащения, поскольку износ оборудования там превышает 70%", - сказал глава области. Еще одним резервом развития промышленного производства, особенно в сельских регионах, является добыча и переработка торфа и сапропелей. На текущую пятилетку запланировано к реализации 5 проектов по переработке торфа и только один по сапропелям (в Шумилинском районе), при этом в Витебской области сосредоточено 80% республиканских запасов сапропелей, заметил Александр Субботин.

В легкой промышленности точками роста должны стать модернизированные обувные предприятия и меховой комбинат, продолжение роботизации производственных процессов на СООО "Белвест". Для стабилизации ситуации с обеспечением сырьем Оршанского льнокомбината необходимо активизировать работу по формированию на базе льнокомбината интегрированной структуры и проведению дальнейшей модернизации льнозаводов. Есть договоренности о поддержке со стороны республиканских органов управления в плане обеспечения более привлекательных условий для льноводства, сообщил Александр Субботин.

Реализация мероприятий по развитию промышленного комплекса позволит обеспечить в 2022 году прирост производства продукции в обрабатывающей промышленности не менее чем на 5%, заработной платы в целом по промышленности - на 10%, увеличить рентабельность продаж до 7% (без учета "Нафтана" и "Витебскэнерго").

Среди первоочередных задач для сельского хозяйства глава области назвал повышение эффективности производства предприятий, в том числе входящих в состав агропромышленных объединений. Предстоит завершить работу по реформированию бесперспективных сельхозорганизаций (их предварительный перечень уже определен), а также обеспечить своевременное погашение реструктуризированных долгов в соответствии с указом №70. В растениеводстве необходимо добиваться прироста продукции за счет повышения продуктивности сельхозугодий, неукоснительного соблюдения технологических регламентов выращивания культур, усиления дисциплины землепользования, применения перспективных сортов и гибридов. "Сокращения посевных площадей быть не должно, а оптимизация их структуры должна быть направлена на обеспечение животноводства зернофуражом, травяными кормами, растительным белком, а предприятий переработки - необходимым сырьем", - подчеркнул Александр Субботин. Решение этих и ряда других задач позволит в 2022 году выйти на темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства не менее 104%, увеличить рентабельность продаж до 5,7%.-0-

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Витебская область инвестиции проект Субботин
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