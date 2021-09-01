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01 сентября 2021, 15:17

Субботин: в вузе формируется личность гражданина и патриота своей страны

Александр Субботин
Александр Субботин

1 сентября, Горки /Корр. БЕЛТА/. Вуз - это место, где формируется личность гражданина и патриота своей страны. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Александр Субботин на торжественной линейке ко Дню знаний в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши учебные заведения стоят не только на страже экономической безопасности страны, но и на страже всего белорусского общества, - отметил заместитель премьер-министра. - Потому что вуз - это не только кузница кадров. Здесь закладываются основы государственной идеологии и после учреждений среднего образования молодым людям продолжает прививаться патриотизм. Более того, здесь формируется личность будущего белоруса, гражданина и патриота своей страны".

Александр Субботин отметил, что День знаний всегда остается одним из самых светлых и торжественных праздников в жизни каждого человека. Особое внимание 1 сентября он уделил новому пополнению аграрного вуза, ведь самый важный ресурс сельскохозяйственной отрасли страны - квалифицированные работники. Из рук заместителя премьер-министра первокурсники получили символический студенческий билет. "Вы входите в самую интересную пору своей жизни - студенчество, - обратился он к первокурсникам аграрной академии. - Именно здесь вы окончательно определитесь с выбором своего жизненного пути. Желаю, чтобы дни, проведенные в БГСХА, были интересными и насыщенными, а в учебе вас не покидали настойчивость и упорство".

В свою очередь ректор аграрного вуза Виталий Великанов вручил новоиспеченным студентам символический ключ знаний, сказал в их адрес слова приветствия и поддержки. "1 сентября - большой праздник, который всегда ассоциируется с новыми начинаниями, - отметил он. - И сегодня мы принимаем в наше студенческое братство первокурсников, которые должны стать яркими представителями БГСХА и достойными гражданами своей страны. Уверен, что через четыре года они вырастут до высококвалифицированных специалистов и будут созидать на благо Беларуси".

В этом году на дневное отделение в БГСХА зачислены около 900 студентов, которые пройдут обучение по 27 специальностям. В разрезе областей по количеству зачисленных студентов лидирует Могилевщина - 41,3% от общего числа, Гомельщина - около 17%, Витебщина - почти 16%. На сегодня 350 студентов - представители других государств, в том числе 50 из них приехали из 12 стран Африканского континента. В ближайшие месяцы число иностранных студентов планируется увеличить до 500 человек. До ноября на заочную форму обучения в БГСХА будут зачислены около 1,1 тыс. студентов.

Основная задача, которая стоит перед сельским хозяйством, - обеспечение продовольственной безопасности страны. Именно поэтому приоритетом государственной политики стало кадровое обеспечение агропромышленного комплекса. Подготовку специалистов для сельскохозяйственной отрасли в Беларуси осуществляют четыре вуза. Дня студентов этих учебных заведений сформирована и постоянно совершенствуется практико-ориентированная образовательная среда, максимально приближенная к производственным условиям. Кроме того, на государственном уровне постоянно принимаются меры, направленные на повышение статуса сельскохозяйственных специальностей.

Каждый студент аграрного вуза должен быть уверен, что, получив специальность сельскохозяйственного профиля, его работа будет не менее престижной, чем в других отраслях, отметил первый заместитель Минсельхозпрода Игорь Брыло. "Вы сделали первый шаг, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с сельским хозяйством, - обратился он к первокурсникам. - Пусть каждый из тех, кто сегодня стоит на этой линейке, в будущем получит дипломы. Желаю вам пройти этот пятилетний учебный бой без потерь. В свою очередь профессорско-преподавательский состав академии приложит все усилия, чтобы за этот промежуток времени вы стали дипломированными и востребованными специалистами. Со стороны Министерства сельского хозяйства, областного и районного исполнительных комитетов мы приложим все усилия, чтобы ваши теоретические знания подкреплялись практикой на топовых производствах нашей страны".

После завершения торжественной линейки гости ознакомились с историей и материально-технической базой БГСХА, посетили музей и выставку научных достижений преподавателей, сотрудников и студентов вуза. Кроме того, ознакомились с работой нескольких учебно-научно-производственных лабораторий и кафедры ихтеологии и рыбоводства, побывали на рыбоводном индустриальном комплексе. Завершило комплексную экскурсионную программу знакомство с работой молодежного бизнес-инкубатора StartUp ООО "Технопарк "Горки".

БГСХА перешагнула в своем историческом развитии 180-летний рубеж и по-прежнему является главной кузницей кадров для агропромышленного комплекса страны. Здесь созданы достойные условия для научно-исследовательской и образовательной деятельности. За время работы свыше 106 тыс. выпускников академии получили путевку в трудовую жизнь.-0-

Фото Олега Фойницкого

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вузы образование Субботин
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