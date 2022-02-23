Субботин: защита Родины записана в генетическом коде белорусов

23 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Год исторической памяти и накануне судьбоносных изменений в стране - республиканского референдума - нужно понимать, что защитник Родины - очень важная и сложная профессия. Таким мнением с журналистами поделился на торжественном митинге, посвященном Дню защитников Отечества, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Войны, геноцид, большие потери среди солдат и мирного населения - мы должны помнить, что происходило в прошлом, чтобы этого не повторилось. А все может одномоментно, в один день, в одну неделю, перевернуться с ног на голову и привести к самым плачевным последствиям. Нам история и Господь подсказывают, на что обратить внимание. 2020 год и пандемия - мы должны благодарить за мужество и самоотверженный подвиг врачей. И этот год показывает, что каждый защитник Отечества находится на своем месте, начиная от Вооруженных Сил, внутренних войск и заканчивая мужчиной, который на месте защищает свою семью, свою деревню, в поле сеет хлеб. Праздник этот торжественный и нужный. Защита Родины записана в генетическом коде белорусов, они понимают, что мир очень хрупок. Недавние события показали, что эта тема до сих пор актуальна", - отметил руководитель области.

Александр Субботин также подчеркнул, что в этот день отдается дань уважения и почета мужеству павших воинов. Звание героев Советского Союза получили около 130 воинов и партизан - уроженцев Витебской области, участвовавших в боях во время Великой Отечественной войны. Высокие моральные качества и доблесть проявляли наши солдаты и офицеры в горячих точках во время локальных военных конфликтов. Опыт, накопленный в сражениях защитниками Беларуси, вдохновляет и нынешнее поколение, которое живет в мирной стране и уверенно смотрит в будущее.

"Профессия защитника Родины всегда была почетной и уважаемой у славян. О ратных подвигах слагали былины и легенды. На нашей земле каждый мужчина умеет брать оружие и защищать родные рубежи. Хотелось бы пожелать как молодым солдатам, только осваивающим воинское дело, так и ветеранам, чтобы над нашими головами всегда было мирное небо. Еще пожелаю всем терпения в нынешней непростой ситуации и здоровья", - добавил председатель облисполкома.-0-

Фото Александра Хитрова