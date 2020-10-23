Субботник пройдет в Минске 24 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботник по наведению порядка, благоустройству и озеленению городских территорий в районах Минска пройдет 24 октября, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В Заводском районе по ул. Мичурина, 7, высадят аллею в честь 30-летия образования налоговой службы Республики Беларусь. Любой желающий также может принять участие в обустройстве зеленой зоны и высадить туи по ул.Калиновского, 66, и ул.Кедышко в Первомайском районе, где в перспективе планируют создать бульвар.

Готовить почву под посадку кустов, высаживать деревья и кустарники будут в Советском районе вдоль внешнего кольца МКАД. Аналогичной работой желающие смогут заняться в районе кольцевой дороги во Фрунзенском районе по ул.Шаранговича.

В Московском районе планируют навести порядок на прибрежной территории реки Мышка на участке от пер. С.Ковалевской вдоль ул.Семашко за домами № 3-11, а в Ленинском районе будут очищать территорию от обрезанной поросли вдоль реки Лошица в пер.Маяковского.

По нескольким адресам в Центральном и Октябрьском районах уберут территорию от опавшей листвы, мусора, сухих веток и дикой поросли. Такой работе на субботнике уделят особое внимание во всех частях города.-0-