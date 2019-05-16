Субботник пройдет в Витебске 25 мая

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Городской субботник пройдет 25 мая в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Субботник проводится с целью наведения порядка и благоустройства областного центра, подготовки его к проведению Дня города (в этом году Витебск отметит 1045-летие) и "Славянского базара". По решению руководства предприятий и организаций витебчане в субботу потрудятся на рабочих местах или будут задействованы в работах по благоустройству, озеленению и приведению в надлежащее состояние закрепленных территорий и городских объектов. Их перечень пока формируется. Средства от субботника также будут направлены на благоустройство и развитие города, создание произведений монументально-декоративного искусства, архитектурных форм, увековечивающих память и приуроченных к важным историческим событиям.

"Впереди у Витебска и его жителей много памятных дат и связанных с ними праздничных событий. Давайте вместе сделаем наш город более комфортным, привлекательным и запоминающимся", - добавили в горисполкоме.-0-