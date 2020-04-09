Субботник в Гродно пройдет с 14 по 23 апреля

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский городской исполнительный комитет принял решение провести в Гродно с 14 по 23 апреля городской субботник. Информация об этом размещена на портале Гродненского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Субботник проводится на добровольной основе. Руководители организаций и предприятий самостоятельно определяют день и форму проведения субботника в указанные сроки.

Рекомендуется провести субботник на рабочих местах или привести в надлежащее состояние закрепленные за предприятиями и организациями территории. Руководители предприятий и организаций и все участники субботника должны неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические требования, введенные в связи с эпидемиологической обстановкой, отмечается в сообщении горисполкома.

Собранные на субботнике средства направят на благоустройство и приведение в порядок историко-культурных ценностей, воинских захоронений в городе и земель общего пользования.-0-