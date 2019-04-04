Субботник в Могилеве совместят с посадкой семейной аллеи

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцент во время городского субботника в Могилеве 6 апреля будет сделан на частном секторе, а также активном участии молодежи в наведении порядка и благоустройстве, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Традиционно работники предприятий выйдут на уборку собственных, прилегающих и закрепленных территорий. Будут приведены в должный вид объекты ведомственного жилищного фонда, внутридомовые территории, строительные площадки. И, конечно, всех могилевчан, особенно молодежь, приглашают присоединяться к наведению чистоты и порядка на городских улицах, лесопарковых зонах, пляжах и местах отдыха. Отдельное внимание будет уделено частному сектору - собственников частных домов горисполком призывает активно поучаствовать в субботнике.
Мэр города Владимир Цумарев присоединится к посадке деревьев в Подникольском парке.
В этот же день аллею семейных деревьев заложат на площадке справа от парка аттракционов. Приглашены 16 семей Могилева, в том числе финалисты республиканского конкурса студенческих семей "Счастливы вместе" - Мерзловы, лучшая многодетная семья области - Николаевы. Таблички с фамилиями этих и других семей появятся в аллее. А все участники получат на память метрики с их семейными деревьями.
Как пояснила первый секретарь городского комитета БРСМ Виктория Цыганова, проект "Парк семейных деревьев" инициирован союзом молодежи в октябре прошлого года. По случаю бракосочетания, рождения ребенка и других важных семейных поводов любой желающий сможет высадить дерево на специально отведенной площадке - они будут в каждом регионе Беларуси. В Могилевской области проект стартовал в марте: первые парки заложили в Глуске, Осиповичах и Кировске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.407 BYN
|2.404 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1428 BYN
|2.141 BYN
|2.144 BYN
|RUB
|3.2787 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN