Субботники объединяют жителей в наведении порядка на своей территории - Заяц

17 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Субботники позволяют объединить усилия жителей в наведении порядка на своих территориях. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время республиканского субботника, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководство области и представители облисполкома сегодня трудились на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Фатинской затоки в Могилеве - благоустроили территорию, высадили около 350 разнообразных зеленых насаждений.

В 2009 году на этом месте по ул.Златоустовского начали возводить гребной канал, но из-за недостатка финансирования объект пришлось законсервировать. В 2020 году было решено перепрофилировать его в современный спортивный центр. Работы разбили на два этапа. Первая очередь строительства комплекса закончена в начале текущего года - возведено трехэтажное административно-спортивное здание. Вторая очередь строительства подразумевает возведение двух бассейнов - 25 м и 50 м. Закончить работы планируют к концу 2021 года.

"Такой спортивный объект необходим городу. Было решено перепрофилировать помещения - с гребной базы в многопрофильный спортивный центр с 50-метровым бассейном. Могилев оставался единственным областным центром, где не было подобного бассейна. Также было решено пристроить и 25-метровый бассейн не более метра глубиной. Район густонаселенный, и такой бассейн позволит учить маленьких детей различным видам плавания, - рассказал начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков. - Здесь появились полноценные залы борьбы, бокса со всем необходимым оборудованием. Появился и зал стрельбы из лука, ведь в Могилевской области очень развито это направление. Зимой у наших спортсменов не было возможности тренироваться в специально оборудованных залах, они использовали приспособленные помещения. Теперь вопрос решен. Есть тренажерный зал и для гребцов, которые будут здесь заниматься, и для населения. Есть и зал фитнеса - уже обратилось много жителей из близлежащих районов. Люди хотят заниматься, в том числе и люди старшего возраста. Началось формирование таких групп. Есть зал настольного тенниса для групп начальной подготовки".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время субботника отметил, что совместный труд позволяет создавать комфортные и красивые объекты не только в областном центре, но и во всем регионе.

"Субботники позволяют объединить усилия жителей в наведении порядка на своих территориях. Сегодня все в очень хорошем настроении, хорошая погода и мы вместе занимаемся важным делом - благоустраиваем территорию замечательного спортивного объекта, который строится по поручению Президента. Здесь создается уникальный объект, который сможет обеспечить спортивные потребности не только жителей микрорайона, но и всего города, - отметил председатель. - Хотелось бы сказать, что население Могилевской области очень активно откликнулось на призыв провести субботник. Все понимают, что этот день серьезно скажется на благоустройстве объектов социальной сферы, исторических ценностей, мест боевой и воинской славы нашей области. По нашим подсчетам, примерно 250 тыс. населения вышло сегодня на уборку. Мы планируем заработать около Br1 млн, из них 50% будут направлены на поддержку медицинских учреждений, усовершенствование медицинской базы, закупку препаратов для населения для вакцинирования от коронавируса и покупку медицинских инструментов, чтобы обеспечить своевременную медицинскую помощь. Оставшаяся часть средств пойдет на благоустройство памятника "Усакино" в Кличевском районе, посвященного мужеству и патриотизму партизан Беларуси, в частности Могилевской области, в годы Великой Отечественной войны".

Как отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова, жители района, где идет строительство спортивно-оздоровительного комплекса, с нетерпением ждут открытия объекта.

"Я не понаслышке знаю, насколько востребован этот объект у жителей района, ведь я депутат от этого округа. Мы видим, насколько люди благодарны, что спортивный объект с самым современным оборудованием будет возведен уже в этом году, - сказала она. - Особенно важно, что в Год народного единства могилевчане не только видят и ценят, что делается в городе, но и активно принимают участие в благоустройстве своих территорий. Как пример: жители нескольких крупных микрозон Октябрьского района собрали денежные средства и при помощи городского и областного Советов депутатов, Палаты представителей установили современные детские игровые площадки. Приятно, что совместными усилиями мы делаем все возможное, чтобы город процветал и благоустраивался".

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк сегодня впервые принял участие в субботнике на могилевской земле. "Могилевщина - прекрасная земля, которая динамично развивается и благоустраивается. Любой труд, тем более если он приносит удовлетворение и бескорыстную пользу, всегда должен радовать человека. Это христианские традиции, которые нужно поддерживать и развивать. Когда человек что-то делает своими руками, он потом и трепетно к этому всему относится - он об этом будет заботиться и помнить, что нужно беречь, созидать и ценить", - подчеркнул Леонид Мартынюк.-0-

Фото Олега Фойницкого