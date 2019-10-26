Субботники по наведению порядка прошли в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ходе месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории прошли субботники, сообщает БЕЛТА.

Жители, руководители предприятий, организаций и учреждений, молодежь и актив общественных объединений работали на закрепленных за ними территориях. Высадили деревья и кусты, убрали территорию от бытового мусора, листвы, травы, поросли.

Например, в Александровском сквере трудились сотрудники Администрации Президента и ее глава Наталья Кочанова. На территории этого излюбленного места отдыха минчан сегодня высажено 70 туй. Появился и новый цветник на 3 тыс. тюльпанов красного, белого и фиолетового цветов. Выметены дорожки, почищена чаша одного из знаменитых фонтанов города "Мальчик с лебедем". Усилиями сотрудников Администрации от листвы убрана территория площадью около 1,5 га, собрано и вывезено более 20 куб.м листвы.

"Мы с удовольствием в этот субботний день вышли в сквер, чтобы вместе поработать физически. Для нас это очень важно. Во-первых, чтобы было чисто и благоустроенно на закрепленной за нами территории, - поделилась впечатлениями с журналистами Наталья Кочанова. - К тому же когда коллектив вместе так дружно работает (а многие пришли даже с детьми) - это здорово. Мы вносим пусть и небольшой, но вклад в создание красоты, которой гордимся и мы, жители Минска, и гости нашей страны".

Физически крепким мужчинам доверили высадить туи. По словам первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова, после благоустройства преобразится не только сам сквер, но и расположенный рядом Купаловский театр.

Субботник с участием руководства администрации прошел и во Фрунзенском районе Минска. Работали в районе МКАД (ул.Шаранговича). Здесь не только убрана территория, но и высажены деревья и кусты. Новые зеленые насаждения появились в Первомайском районе. На пересечении МКАД и пр.Независимости коллектив администрации высадил около 40 хвойных деревьев и около 1 тыс. кустарников.

Учреждения культуры Первомайского района Минска вместе с военнослужащими, курсантами учреждений образования наводили порядок на братских могилах, расположенных на кладбище "Военное", а также на могилах выдающихся политических деятелей, деятелей культуры и искусства. Кроме того, благоустроены территории ЖЭУ. Первомайская районная организация БОКК оказала помощь в уборке квартир людям, которые особенно в этом нуждаются.

Сотрудники УП "Зеленстрой Первомайского района Минска" работали в сквере по ул.Калиновского, бульваре по ул.Толбухина, в том числе благоустроили братские захоронения. Работы велись также по ул. Седых, Кнорина, Героев 120-й дивизии, в Парке камней и др.-0-

Фото Егора Павлющика и Оксаны Манчук