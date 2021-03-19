Субботники по уборке и благоустройству проведут во всех районах Минска 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботники по уборке, благоустройству и наведению порядка пройдут во всех районах Минска 20 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "ЖКХ Минск Официально".
"Наш город - это наш общий дом, и каждый житель может проявить внимание и внести посильный вклад в благоустройство родного города. Объединив усилия, мы сможем сделать его чище и краше. Всех желающих приглашаем принять участие в субботниках 20 марта", - говорится в сообщении.
Мероприятия по уборке и благоустройству территорий пройдут по следующим адресам:
Заводской район: ул.Тухачевского, 3, 5, ул.Филатова, 4, 6, пр.Партизанский, 56, 56/2, 58, ул.Филатова, 3, 5, 7, 3а, 5а, ул.Ангарская, 9/1, 9/2, ул.Алтайская, 64/1, 64/3, пр.Партизанский, 78, 79, ул.Герасименко, 19, 58/1, 58/2, 18, 24, ул.Шабаны, 13, ул.Ротмистрова, 60, ул.Павловского, 40, ул.Краснослободская, 3/2, ул.Уборевича, 148/1, 148/2, ул.Ташкентская, 2, 2а, ул.Уборевича, 12, 16, 24, 68, 126, ул. Шишкина, 20/4.
Ленинский район: ул.Горовца, 26, 28, 30, 32, 34/2, ул.Якубова, 66/2, 66/3, пр.Рокоссовского, 60/1, 74, ул.Плеханова, 71, 67, 69, ул.Малинина, 14, 30, ул.Плеханова, 97/1-5, 95, 93, пр.Рокоссовского, 152, ул.Красноармейская, 19, ул.Первомайская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ул.Стрелковая, 8, 6, 6а, ул.Станиславского, 22, 22а, ул.Маяковского, 8, 10, 12, 14, 16, ул.Надеждинская, 1, 3, 7/1, 7/2, 11/1, 11/2, ул. В.Сырокомли, 44, 46, ул.Прушинских, 4, 6, ул. Я.Лучины, 60, ул.Солнечная, 29, ул.Козыревская, 31.
Московский район: ул.Космонавтов, 3/3, ул.Слободская, 167, ул.Есенина, 35/2, 63, 123, 131, ул. Е.Гедройца, 18, ул.Громова, 38, ул.Грушевская, 11, 118, ул.Р.Люксембург, 106, 108, ул.Лермонтова, 34, ул.Л. Сапеги, 11, пр.Газеты "Звязда", 10/3, пр.Любимова, 41, 15/1, ул.Рафиева, 29/2, ул. Голубева,14, пр.Газеты "Правда", 46, ул.Коржа, 22, 24, ул.Московская, 8, 10, 12.
Октябрьский район: ул.Ленинградская, 1, 3, 5, ул.Асаналиева, 20/2, 20/3, ул.Лейтенанта Кижеватова, 80/1, 80/2, ул.Асаналиева, 5, 8, ул.Артиллеристов, 20, ул.Левкова, 10, ул.Брилевская, 11, 13, 17, ул.Бакинская, 5, 8, 10, ул. рестская, 68/1, 68/2, ул.Ландера, 52, ул.Казинца, 45, 47, 49.
Партизанский район: ул.Ивановская, 41, ул.Андреевская, 3/2, ул.Козлова,2, пр.Независимости, 40, ул.О. Кошевого,17, 19, 21, 21а, 23, 25, ул.Солтыса, 50/2, ул.Карвата, 36, 2-й пер.Багратиона, 50-64.
Первомайский район: ул.Путилова, 3, ул.Садовая, 11, 14, 20, ул.Седых, 44, 46, 48, 50, ул.Белинского, 12, 14, 16, пр.Независимости, 91, 80, 78, 76, 180, ул.Кедышко, 21, 21а, 23, 23а, ул.Натуралистов, 4, 6, ул.Городецкая, 20, 66, ул.Ложинская, 15, ул.Руссиянова, 29/2, 29/1.
Советский район: ул.Куйбышева, 46, 69, ул.Цнянская, 15, 17, 19, ул.Мележа, 4, Логойский тракт, 1/1, ул.Восточная, 28/1, ул.Я. Коласа, 43/1, 45/1, 47/1, ул.Краснозвездная, 1, 3, 5, ул.В. Хоружей, 9, 11, ул.М.Богдановича, 54, 56, 58, 102, ул.Гамарника,15, 17, ул.Мирошниченко,49, 53.
Фрунзенский район: ул.Шаранговича, 38. ул.Горецкого, 29, 31, 43, ул.Одинцова, 22/1, 2/2, 6, 23/1, ул.Я. Мавра, 54, 50, 52, 42, ул.Бельского, 17, 19, 21, ул.Федорова, 13/1, 13/2, ул.Лобанка, 50, 52, ул.Шамякина, 5, 7, 11, ул.Берута, 4/3, 6/3, пр.Пушкина, 22, 30, ул.Одоевского, 61, 89, 71, 73, ул.Я. Мавра, 23, 25, 27, 29, ул.Кунцевщина, 4, ул.Лещинского, 43, 45, 47, ул.Гаруна, 12, ул.М.Лынькова, 51, 57, 59, ул.Матусевича, 1В, ул.Д.Сердича, 22, 24, ул.Ольшевского, 73, ул.М.Лынькова, 23, 25, 15, 17, 17а, 13, ул.Бирюзова, 15 (сквер), ул.П. Глебки, 20, 22, ул.Притыцкого, 36, ул.Неманская, 76, 66, 13, 15, ул.Люцинская, 7, 9, 11.
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