Субботники по уборке и благоустройству в Витебске пройдут в апреле и мае

29 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Субботники по уборке, благоустройству и наведению порядка пройдут в Витебске с 1 апреля по 1 июня, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

На протяжении двух месяцев главам администраций районов города поручено организовать руководителей организаций всех форм собственности, учебных заведений, командиров войсковых частей и подразделений на приведение в надлежащее санитарное состояние собственных, прилегающих и закрепленных территорий. Особое внимание намерены уделить уборке дворов, удалению свалок мусора, наведению порядка в секторе индивидуальной застройки, ремонту и покраске ограждений, опор линий электропередачи, остановочных пунктов общественного транспорта, вырубке дикорастущего кустарника.

"Соответствующие службы проверят, в каком состоянии находятся полосы отвода железной дороги, берегов Западной Двины, чтобы выявить и ликвидировать несанкционированные свалки. Думается, что к такому благому делу, как наведение порядка в родном городе, приобщаться и его жители", - отметили в горисполкоме.

Традиционно субботники проводятся в том числе для подготовки областного центра ко Дню города и "Славянскому базару".-0-