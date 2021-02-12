Субботники по уборке снега пройдут в Минске 13 февраля

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 13 февраля запланированы районные субботники по уборке снега с участием общественности - в связи со складывающейся метеорологической обстановкой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Во всех районах определены дворовые территории, на которых жителям предлагают подключаться к организованным мероприятиям по расчистке снега. Они будут проходить в первой половине дня, в основном с 11.00.

В Заводской районе места сбора - ул. Ангарская, 78, 80, 82, в Советском - ул. Кольцова, 4 к.1, в Ленинском - пр-т Независимости, 22, в Центральном - администрация района по адресу ул. Мельникайте, 6 (в субботнике здесь поучаствуют госслужащие и работники местной администрации).

Широкая география работ в Первомайском районе: здесь людей организуют возле домов по ул. Кнорина, Толбухина, Белинского, Кедышко, Натуралистов, Логойский тракт, Новгородская, Волгоградская, проезд Чайковского.

В Московском районе уборка снега будет развернута во дворах по ул. Есенина, Космонавтов, Рафиева, Р. Люксембург, Карпова, Брыля, Волоха, пр. Газеты Звязда и пр. Газеты Правда - в основном на базе местных ЖЭСов. Также определяются другие районные точки сбора.-0-