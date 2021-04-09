Субботники пройдут 10 апреля в скверах, парках, дворах Минска и мемориальном комплексе "Тростенец"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице продолжается месячник по наведению порядка, благоустройству и озеленению территории после зимы. Во всех районах города 10 апреля пройдут очередные субботники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Одним из самых знаковых объектов благоустройства станет мемориальный комплекс "Тростенец" в Заводском районе. Здесь в районе "Врат памяти" планируется высадить 66 саженцев плакучей ивы - в знак скорби и вечной памяти о невинно убитых.

В Ленинском районе коммунальщики с привлечением добровольцев займутся наведением порядка в нескольких дворах по улицам Горовца, Плеханова, Якубова, Красноармейская, Надеждинская, Денисовская, Лучины, Прушинских, Козыревская, проспектам Рокоссовского, Партизанскому, переулку Рабочему.

В Октябрьском - точечно наведут порядок по ул. Жуковского, Воронянского, Авакяна, Брилевская, Чкалова; в Партизанском районе - по ул. Антоновская, Карвата, 2-му пер. Багратиона; в Первомайском - по ул. Садовая, Путилова, Калиновского, Тикоцкого, Кедышко, Белинского, Кнорина, Городецкая, Гинтовта, Острошицкая, Никифорова, Шугаева, 7, 9, 11, 13/1.

Молодежь Московского района привлекут к уборке яблоневого сада по ул. Рафиева (студенты БГУ), уборке на ул. Семашко (БГМУ); Прилукского и Лютеранского скверов (Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов и Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства).

В Советском районе субботник пройдет на семи площадках. Студенты БГУИР будут очистят газоны в районе жилого дома по ул. Сурганова, 63, а студенты БНТУ - на территории зеленой зоны между улицами М.Богдановича и Орловской. Курсанты Академии МВД благоустроят и проведут санитарную уборку кладбища "Военное". Сквер "Восточный" в границах улиц Восточная и Белинского будут приводить в порядок учащиеся Минского госпрофлицея №12 строительства. Ребята из филиала БГЭУ - Минского государственного торгового колледжа благоустроят сквер по улице Мележа, из Минского ГПТК ДПИ им.Н.А.Кедышко - очистят сквер территорий, прилегающих к Цнянскому водохранилищу. Плюс будут благоустроены дворы в районе жилых домов по ул.Кольцова, 18/1, 20.

Субботник в самом большом по численности Фрунзенском районе развернется на нескольких десятках дворовых площадок: по ул. Горецкого, Ширмы, Лобанка, Якубовского, Я.Мавра, Лобанка, Скрипникова, Одоевского, Притыцкого, Лынькова.

В Центральном районе местами приложения сил станут несколько дворов по ул. Мельникайте, Заславская, Грибоедова, Гая, Киселева, Червякова, Осипенко, Л.Украинки, пр. Победителей.-0-