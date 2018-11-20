Субсидии на открытие своего дела в Минске с начала года предоставлены 119 безработным

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субсидии на организацию предпринимательской деятельности в январе-октябре в Минске предоставлены 119 безработным, сообщила сегодня журналистам начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома Светлана Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.
Преимущественно они открыли ИП в востребованных на рынке труда сферах - оказание услуг в торговле, строительстве, информационных услуг, осуществление автомобильных перевозок. Кроме того, 13 минчан начали ремесленную деятельность.
"Среди получателей такой помощи стало больше женщин - до 40% от общего количества. Отмечается тенденция снижения числа молодежи", - сказала Светлана Леончик.
Субсидия - единовременное государственное денежное пособие в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Это неплохой стартовый капитал, который позволяет купить необходимые материалы, оборудование. Более подробную информацию о государственной поддержке можно получить на общегородской ярмарке вакансий, которая пройдет 22 ноября.-0-
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