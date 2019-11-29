Субсидии на свое дело в Гомеле получили в этом году более 90 безработных

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года при содействии управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома субсидии на организацию собственного дела получили более 90 безработных, сообщил сегодня журналистам перед заседанием Гомельского горисполкома начальник управления Александр Ключинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня оказано содействие в организации предпринимательской и ремесленной деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидии 91 безработному", - сказал Александр Ключинский. По его словам, работа в данном направлении будет продолжена. Начальник управления отметил, что, пожалуй, нет той отрасли, в которой бы не пробовали себя жители Гомеля, открывая собственное дело. Это и транспорт, и торговля, и промышленность, и многие другие, уточнил он.

На заседании Александр Ключинский констатировал, что ситуация на рынке труда резко меняется. "Еще вчера мы испытывали недостаток в вакансиях, сегодня - недостаток квалифицированных кадров. Спрос у нанимателей возрастает", - сказал он. В целом же уровень безработицы в областном центре имеет устойчивую тенденцию снижения. В банке вакансий управления на протяжении года постоянно находится более 3 тыс. предложений. По-прежнему есть дефицит кадров в промышленной сфере, торговле, строительстве, образовании.

На профессиональное обучение в январе-сентябре направлены 270 горожан, в том числе по заказам нанимателей - 165. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 2,1 тыс. человек. Кроме того, временной трудовой занятостью в свободное от учебы время были обеспечены более 1,9 тыс. представителей молодежи, в том числе свыше 590 - из числа находящихся на различных видах учета. Еще 59 жителям областного центра оказано содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы после получения ими образования или профобучения.

На оказание оперативной помощи нанимателям, подбор кадров были нацелены и 11 информационных общегородских мероприятий - ярмарок вакансий, дней предприятия. В них приняли участие 68 нанимателей и 2,5 тыс. соискателей. До конца года запланировано проведение еще двух подобных мероприятий.

Начальник управления напомнил, что обеспечение эффективной занятости населения - это и создание новых рабочих мест на действующих предприятиях, создание новых организаций. Он заверил, что годовое задание по этому направлению в областном центре выполняется.

Анализируя создание рабочих мест по видам деятельности, докладчик отметил, что основная доля всех трудоустроенных на вновь созданные места приходится на торговлю - 33% (842 человека), в промышленности - 22% (561), удельный вес прочих услуг составляет 17% (456), информации и связи - 11% (283), в сферах строительства и транспорта - порядка 5%.

Александр Ключинский обратил внимание, что не все предприятия города вносят свой вклад в создание новых рабочих мест. "Уже сегодня необходимо принять дополнительные меры, направленные на увеличение количества трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места в 2020 году", - подчеркнул он.

Несмотря на то, что численность занятого населения в областном центре в течение года сохраняется, отмечается дисбаланс принятых на работу и уволенных сотрудников. Анализируя данный аспект, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко подчеркнул, что для устранения диспропорции важно сформировать четкую систему конкретных действий. Он выразил уверенность, что тот руководитель, который думает о перспективе, параллельно проводит не только оптимизацию, но и развивает предприятие, модернизируя существующие и внедряя новые технологии, производственные процессы, тем самым создавая новые рабочие места.-0-