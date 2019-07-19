Суд обязал предприятие вернуть здание школы в Барановичском районе прежнему владельцу

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проданное с аукциона здание школы в Барановичском районе по иску прокуратуры возвращено отделу по образованию райисполкома, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.
Здание средней школы вместе с инженерными коммуникациями в деревне Савичи было продано частному предприятию в 2015 году. Новый собственник обязался не позднее трех лет с момента приобретения вовлечь недвижимое имущество в предпринимательскую деятельность. На практике субъект хозяйствования не выполнил условия аукциона и не использовал недвижимость по назначению. В результате здание частично разрушилось, территория приобрела заброшенный вид. Свободный доступ посторонних на небезопасный объект ограничен не был.
Прокуратура в интересах отдела по образованию райисполкома обратилась в экономический суд Брестской области с исковым заявлением о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества и взыскании с частного предприятия предусмотренных договором штрафных санкций в размере более Br840 тыс. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Строение возвращено отделу по образованию, который уже приступил к наведению порядка на территории школы.-0-
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