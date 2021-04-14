Суд обязал восстановить на работе незаконно уволенную сотрудницу общежития пинского колледжа

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Пинского района и города Пинска восстановил права незаконно уволенной работницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Истицу в ноябре 2019 года приняли в колледж дежурной по общежитию, контракт заключили на один год. В октябре следующего года женщине вручили уведомление о непродлении договора, а в ноябре уволили. Она посчитала свое увольнение незаконным, потому что добросовестно выполняла обязанности, дисциплинарных взысканий не было. Также она согласна была продлить трудовые отношения.

"Доводы ответчика о недобросовестном выполнении истицей должностных обязанностей не нашли своего подтверждения на судебном разбирательстве. Служебная проверка по фактам нарушений нанимателем не проводилась, к дисциплинарной ответственности работник не привлекался", - рассказали в пресс-службе.

Суд постановил восстановить женщину на работе в прежней должности. В ее пользу будет взыскано Br786 среднего заработка за время вынужденного прогула и Br200 морального вреда.

Решение суда не было обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.-0-