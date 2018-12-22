Суд по протесту прокурора восстановил на работе сотрудника Жлобинского райисполкома

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По протесту прокурора Гомельской области суд восстановил на работе начальника отдела Жлобинского райисполкома, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.

Прокуратура Гомельской области изучила гражданское дело в связи с отклонением протеста прокурора Жлобинского района. Протест прокурора Гомельской области был удовлетворен. При новом рассмотрении гражданского дела суд апелляционной инстанции принял решение о восстановлении гражданина на работе.

Мужчина с 2001 года работал в должности начальника отдела Жлобинского райисполкома. В феврале 2018-го он получил уведомление о непродлении трудового контракта, который был заключен с ним на один год. При этом из коллективного договора следовало, что с работниками, которые не нарушали трудовую и исполнительскую дисциплину, контракты должны продлеваться на срок не менее трех лет.

"Истец в своих требованиях сообщил, что в 2017 году с ним обязаны были заключить контракт на срок не менее трех лет, так как за 2016 год он не имел дисциплинарных взысканий. Суды первой и второй инстанций, отказывая в удовлетворении требований и протеста прокурора района, указали, что мужчина во время работы по контракту со сроком действия по 12 марта 2017 года допускал нарушения исполнительской дисциплины. Это обстоятельство и было учтено при заключении нового контракта на один год", - рассказали в прокуратуре.

Прокурор Гомельской области не согласился с решениями суда. Он пояснил свою позицию тем, что в отраслевом тарифном соглашении в сфере АПК на 2016-2018 годы определено, что добросовестно работающими признаются работники, которые не имеют дисциплинарных взысканий на протяжении одного года до момента решения вопроса о заключении контракта.

Так, на момент рассмотрения вопроса о заключении с гражданином контракта в 2017 году у него не было непогашенных дисциплинарных взысканий. Наниматель не имел оснований для отступления от нормы о заключении контракта на три года. При этом ранее примененные к мужчине меры дисциплинарного воздействия уже были учтены при продлении с ним контракта до 12 марта 2017 года.-0-