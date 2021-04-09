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09 апреля 2021, 12:07

Суд Шкловского района восстановил права незаконно уволенной работницы

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Шкловского района восстановил права незаконно уволенной работницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского областного суда.

Женщина работала в ОАО "Александрийское" с 21 марта 2017 года, а приказом от 9 ноября 2020 года ее уволили следующим днем в связи с истечением срока действия срочного трудового договора. С приказом об увольнении истица не была ознакомлена и посчитала увольнение незаконным. Поскольку она добросовестно исполняла свои обязанности и дисциплинарных взысканий у нее не было, женщина считала, что наниматель обязан был продлить с ней контракт на срок не менее трех лет.

Суд Шкловского района удовлетворил требования бывшей работницы о восстановлении на работе, в ее пользу с ОАО "Александрийское" взыскано более Br2276 - оплата за время вынужденного прогула, а также Br250 денежной компенсации морального вреда.

Считая решение суда первой инстанции незаконным, представитель предприятия подал апелляционную жалобу, в которой просил отказать истцу в иске. Однако в суде, в частности, было установлено, что при увольнении работнице был предъявлен для ознакомления приказ без подписи директора ОАО. Также нанимателем не соблюдены нормы тарифного и других соглашений о гарантии обязательного продолжения трудовых отношений с работниками, добросовестно работающими и в течение года не имевшими дисциплинарных взысканий, если они выразили свое согласие, на срок не менее трех лет.

Проверив материалы гражданского дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Могилевского областного суда согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что трудовые отношения с работником прекращены незаконно. В связи с этим женщина обоснованно восстановлена на прежней работе.-0-

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