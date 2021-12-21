Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 21 декабря 2021
Минск Переменная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:54 Житель Гродно приговорен к 3 годам колонии за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом Происшествия
21:44 БГУ и Казанский федеральный университет разработают дорожную карту по новым направлениям сотрудничества Общество
21:37 Суд в Жлобине защитил права женщины, которой продали поврежденный автомобиль Регионы
21:30 Конференция по информационным технологиям и стандартам пройдет в Минске 22 декабря Общество
21:26 Один из спасенных при сходе лавины в Южной Осетии военных в тяжелом состоянии В мире
21:18 Благотворительный марафон "От сердца к сердцу" проходит в Партизанском районе Минска Регионы
21:10 Белорусский детский фонд проведет в Минске праздник для детей из 8 домов семейного типа Регионы
21:04 Пиневич о РКМЦ: в плане персонификации лечения вы идете на ступеньку впереди Общество
20:51 Минюст передал воспитанникам Березковского детского сада-школы спортинвентарь Регионы
20:37 Красная зона карантина в Украине с 23 декабря сократится до двух областей В мире
20:30 ФОТОФАКТ: Убывающая луна Общество
20:25 Новый резидент "Великого камня" начнет производить беспилотные летательные аппараты Экономика
20:15 Финал Континентального кубка IIHF перенесен на март 2022 года Спорт
20:11 Отреставрированные памятники сакрального искусства XVIII-XIX веков представили в Минске Культура
20:04 Мнение: в глуши польских лесов, подальше от глаз журналистов творятся настоящие ужасы Общество
19:55 Определились призеры первого дня Республиканского турнира сильнейших по фехтованию в "Стайках" Спорт
19:44 Шведка Сара Шестрем выиграла золото ЧМ на короткой воде на дистанции 50 м вольным стилем Спорт
19:40 Пятеро российских военнослужащих пострадали при сходе лавины в Южной Осетии В мире
19:37 Червяков: геополитические процессы оказывают мощное влияние на мировую экономику Экономика
19:31 У южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии сошла лавина В мире
19:21 ГПК разъяснил новшества в пересечении границы и порядке самоизоляции в связи с COVID-19 Общество
19:17 Белорусская диаспора и посольство Беларуси в Молдове наметили перспективы взаимодействия на 2022 год Общество
19:15 Выставка к 80-летию Битвы за Москву открылась в штаб-квартире СНГ в Минске Регионы
19:06 Лукашенко выразил соболезнования Президенту Филиппин в связи с жертвами тропического циклона Президент
19:02 В России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса В мире
18:51 Илья Шиманович занял 4-е место на ЧМ по плаванию на короткой воде Спорт
18:46 ЕЭК продлила на 5 лет действие антидемпинговой пошлины на стальные трубы из Украины Экономика
18:45 Посол: Беларусь надеялась найти общее решение миграционного кризиса с ЕС, но это оказалось невозможным Общество
18:38 Субботин об акции "Наши дети": важно, чтобы ребята верили в волшебство Общество
18:31 Белорусский дипломат: ЕС пора осознать реальность, а не выдавать желаемое за действительное Общество
Все новости
Все новости
Регионы
21 декабря 2021, 21:37

Суд в Жлобине защитил права женщины, которой продали поврежденный автомобиль

Фото из архива
Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района защитил права и законные интересы потребителя, которой продали поврежденный автомобиль. Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

Иск был подан к ООО "СчетМан". В нем истица сообщила, что 29 мая она купила у ответчика автомобиль "Мицубиси Спейс-Стар" стоимостью Br4,6 тыс. В этот же день по дороге домой женщина обнаружила дефекты, исключающие безопасную эксплуатацию автомобиля, которые работники ответчика скрыли.

На следующий день при подъеме автомобиля на подъемнике из-за коррозионного повреждения кузова лопнула тормозная трубка и вытекла тормозная жидкость, отвалилось правое переднее колесо со стороны пассажира, второе колесо было в таком же состоянии. При этом в предпродажных объявлениях, размещенных в интернете, было указано, что рабочее состояние автомобиля не требует вложений. То же сказали работники ответчика при личной встрече и продаже автомобиля. Истица направила ответчику претензию, пыталась связаться по телефону, однако тот уклонялся от получения заказной корреспонденции, а телефон был вне зоны доступа.

Кроме того, женщина утверждала, что ей причинен моральный вред на сумму Br4 тыс., выражающийся в невозможности пользоваться полезными свойствами приобретенной вещи и необходимостью доказывать свою правоту.

Истица просила суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с ответчика в ее пользу неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля в день на момент вынесения решения по делу, а также компенсацию морального вреда. Представитель ответчика ООО "СчетМан" в суд не пришел, хотя о времени и месте рассмотрения дела был уведомлен.

Выслушав истца, свидетелей, исследовав материалы гражданского дела и представленные суду доказательства, суд посчитал, что заявленные истцом требования обоснованы и подлежат удовлетворению частично. При этом на суде было установлено, что согласно счет-справке автомобиль "Мицубиси Спейс-Стар" был продан истице за Br2 тыс.

Решением суда Жлобинского района расторгнут договор купли-продажи автомобиля, с ООО в пользу истицы взыскано Br2 тыс., неустойка в размере Br1702, денежная компенсацию морального вреда в размере Br500, разрешен вопрос о судебных расходах. Суд также обязал истицу возвратить автомобиль ответчику. Решение суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Жлобин суд
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Благотворительный марафон "От сердца к сердцу" проходит в Партизанском районе Минска
Фото из архива Белорусский детский фонд проведет в Минске праздник для детей из 8 домов семейного типа
Фото пресс-службы Минюста Минюст передал воспитанникам Березковского детского сада-школы спортинвентарь
Фото cis.minsk.by Выставка к 80-летию Битвы за Москву открылась в штаб-квартире СНГ в Минске
Фото Минздрава Новую технологию лечения грыжи внедрили в Витебском областном центре
Мини-ТЭЦ на местных видах топлива филиала "Речицкие электросети" РУП "Гомельэнерго". Фото из архива Коваленко: дальнейшее развитие "Гомельэнерго" связано с модернизацией и цифровизацией
Главное
Олег Новицкий и Александр Лукашенко "Человек, который сплачивает народы". Лукашенко вручил космонавту Олегу Новицкому орден Дружбы народов
Кадровые решения Лукашенко: новый губернатор, глава МАРТ и председатель ГКНТ
Головченко о РКМЦ: высочайший профессионализм и индивидуальный подход к каждому пациенту
Депутаты приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2022 год
Топ-новости
Лукашенко представит нового губернатора и проведет встречу с активом Гомельской области
Лукашенко: надо использовать антимонопольные рычаги для "подвешивания" цен
Олег Новицкий о встрече с Лукашенко: "Было очень здорово и душевно"
Цифровая трансформация, зеленая энергия и развитие инфраструктуры: РУП "Гродноэнерго" о настоящем и планах на будущее
ГПК разъяснил новшества в пересечении границы и порядке самоизоляции в связи с COVID-19
Посол Беларуси: ЕС пытается с помощью санкций сместить руководство нашей страны
СК разбирается в обстоятельствах нападения на белорусских дипломатов в Лондоне
Хренин: Генштаб и впредь будет интеллектуальным центром нашей оборонной системы
ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикет у посольства Великобритании в Минске
До -23°С ожидается в Беларуси 22 декабря
Фотопроект "Дороги Беларуси" - принимайте участие!
Где белорусы могут отдохнуть этой зимой - комментарий
Сапотько заявил о возвращении въездного туризма из России в Беларусь в нормальное русло
Сенатор: слова Эмиля Чечко шокируют и показывают, что жизнь человека в Польше ничего не стоит
Корнев: у Нацаэропорта есть все возможности и ресурсы для преодоления временных трудностей
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.