Суд в Жлобине защитил права женщины, которой продали поврежденный автомобиль

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района защитил права и законные интересы потребителя, которой продали поврежденный автомобиль. Такая информация размещена на интернет-портале судов общей юрисдикции, сообщает БЕЛТА.

Иск был подан к ООО "СчетМан". В нем истица сообщила, что 29 мая она купила у ответчика автомобиль "Мицубиси Спейс-Стар" стоимостью Br4,6 тыс. В этот же день по дороге домой женщина обнаружила дефекты, исключающие безопасную эксплуатацию автомобиля, которые работники ответчика скрыли.

На следующий день при подъеме автомобиля на подъемнике из-за коррозионного повреждения кузова лопнула тормозная трубка и вытекла тормозная жидкость, отвалилось правое переднее колесо со стороны пассажира, второе колесо было в таком же состоянии. При этом в предпродажных объявлениях, размещенных в интернете, было указано, что рабочее состояние автомобиля не требует вложений. То же сказали работники ответчика при личной встрече и продаже автомобиля. Истица направила ответчику претензию, пыталась связаться по телефону, однако тот уклонялся от получения заказной корреспонденции, а телефон был вне зоны доступа.

Кроме того, женщина утверждала, что ей причинен моральный вред на сумму Br4 тыс., выражающийся в невозможности пользоваться полезными свойствами приобретенной вещи и необходимостью доказывать свою правоту.

Истица просила суд расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, взыскать с ответчика в ее пользу неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля в день на момент вынесения решения по делу, а также компенсацию морального вреда. Представитель ответчика ООО "СчетМан" в суд не пришел, хотя о времени и месте рассмотрения дела был уведомлен.

Выслушав истца, свидетелей, исследовав материалы гражданского дела и представленные суду доказательства, суд посчитал, что заявленные истцом требования обоснованы и подлежат удовлетворению частично. При этом на суде было установлено, что согласно счет-справке автомобиль "Мицубиси Спейс-Стар" был продан истице за Br2 тыс.

Решением суда Жлобинского района расторгнут договор купли-продажи автомобиля, с ООО в пользу истицы взыскано Br2 тыс., неустойка в размере Br1702, денежная компенсацию морального вреда в размере Br500, разрешен вопрос о судебных расходах. Суд также обязал истицу возвратить автомобиль ответчику. Решение суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу.-0-