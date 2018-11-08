Суд восстановил на работе незаконно уволенного инженера гомельского предприятия

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд восстановил на работе незаконно уволенного ведущего инженера отдела безопасности движения гомельского КУП "Горэлектротранспорт", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Трудовые отношения с работником были прекращены приказом нанимателя в мае этого года. Мужчина считал свое увольнение незаконным, поэтому обратился в суд с иском. Однако суд Железнодорожного района Гомеля требования истца оставил без удовлетворения, Гомельский областной суд это решение оставил без изменения.

В октябре заместитель председателя Верховного суда Андрей Забара принес протест в Президиум облсуда. Дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Как пояснили в пресс-службе Верховного суда, основаниями к отмене или изменению судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права. В апелляционной жалобе истец ссылался на неправильное истолкование судом первой инстанции норм материального права касательно понятия общеустановленного пенсионного возраста для мужчин, предусмотренного статьей 11 Закона "О пенсионном обеспечении" (на 2018 год - в 61 год). С учетом возраста истца это было важным для решения вопроса об обязанности нанимателя продлить контракт в соответствии с указом от 12 апреля 2000 года №180.

Этим указом предусмотрено, что с работником, добросовестно работающим и не допускающим нарушений трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины, которому до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не более двух лет, контракт продлевается не менее чем до достижения указанного возраста. Более того, необходимость продления контракта в этом случае предусмотрена и коллективным договором, действующим на предприятии. С учетом этого в протесте зампредседателя Верховного суда указывалось на необходимость суду апелляционной инстанции дать правовую оценку правильности толкования районным судом положений указанных норм.

В результате принято новое решение, по которому мужчина восстановлен на работе. В его пользу с КУП "Горэлектротранспорт" взыскан средний заработок за время вынужденного прогула в размере более Br4 743 (без учета необходимых удержаний), а также денежная компенсация морального вреда в размере Br100.-0-