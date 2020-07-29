Суд защитил право многодетной семьи на досрочное распоряжение семейным капиталом

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска защитил интересы многодетной семьи по гражданскому делу о предоставлении права на досрочное распоряжение средствами семейного капитала, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

В заявлении, с которым многодетная мама обратилась в суд, указывалось, что в 2015 году ей назначили семейный капитал в размере $10 тыс. В январе этого года женщина обратилась в администрацию Центрального района столицы с просьбой предоставить право на досрочное распоряжение этими средствами, поскольку семья планировала строить жилье. Однако в предоставлении средств было отказано, потому что в едином государственном банке данных о правонарушениях были сведения о совершении супругом умышленного тяжкого преступления.

Женщина обжаловала это решение в Мингорисполкоме, но там также отказали. Вместе с тем суд Центрального района Минска признал жалобу на действия (бездействие) администрации обоснованной. Минский городской суд, проверив в апелляционном порядке законность и обоснованность решения районного суда, пришел к выводу, что требования удовлетворены обоснованно.

Мингорсуд учел, что после совершения преступления мужчиной прошло более 22 лет, он считается лицом, не имеющим судимости. Кроме того, в 2006 году супруги создали семью, имеют троих несовершеннолетних детей, проживают в общежитии, характеризуются положительно. Суд также пришел к правильному выводу о том, что решение администрации Центрального района Минска является формальным и не отвечает предпринимаемым государством мерам по поддержке многодетных семей.-0-