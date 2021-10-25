Судебную сексологическую экспертизу начали проводить в Могилевской области

25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области приступили к проведению нового для управления вида экспертиз - судебной медицинской сексологической. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель регионального ведомства Ирина Рачковская.

"Экспертиза назначается в интересах подразделений Следственного комитета по уголовным делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы человека, - отметила Ирина Рачковская. - Судебную медицинскую сексологическую экспертизу проводит государственный медицинский судебный эксперт-психиатр, прошедший специальную подготовку".

Указанная экспертиза назначается в отношении подозреваемых (обвиняемых) для определения у них расстройств и аномалий в сексуальной сфере, которые могли оказать существенное влияние на их поведение и способность отдавать отчет своим действиям. Экспертиза также проводится в отношении потерпевших для определения уровня их психосексуального развития, что важно для решения вопроса о квалификации тяжести преступления. Выводы экспертизы позволят следствию и суду дать всестороннюю оценку противоправным действиям подозреваемых (обвиняемых).-0-