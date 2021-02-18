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18 февраля 2021, 21:20

Судэксперты Гомельской области начали передавать следы рук по защищенным каналам мобильной связи

Фото sudexpert.gov.by
Фото sudexpert.gov.by

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты внедрили в практику передачу изъятых следов рук через мобильную связь с использованием защищенных каналов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Новая практика внедрена с середины декабря 2020 года. Опробованный алгоритм позволяет оперативно передавать изображения следов рук с мест происшествий и существенно сократить время для их идентификации с момента изъятия. "Особенно актуальна такая схема работы в крупных районах, где от места происшествия до райцентра может быть 70 км и более. Ранее для передачи данных эксперту надо было возвратиться в отдел. Теперь нет в этом необходимости. Выезжая на место со следственно-оперативной группой, наш специалист выявляет следы пальцев рук и сразу же отправляет в управление ГКСЭ по Гомельской области для их идентификации. У правоохранителей появляется оперативная информация, которая помогает установить личность пострадавших или злоумышленников, а в некоторых случаях - раскрыть преступление по горячим следам", - рассказали в управлении ГКСЭ по региону. Время идентификации изъятых следов, по данным специалистов, сокращается в несколько раз.

За этот период в отдел криминалистических экспертиз с мест происшествий таким способом были направлены следы для проверки по базе данных АДИС "ДАКТО-2000" более чем по 100 осмотрам. Установлен целый ряд совпадений с подозреваемыми в преступлениях, а также личности неопознанных людей.

К примеру, такая схема значительно ускорила раскрытие кражи золотых изделий из квартиры в Светлогорском районе 1 января. На месте сотрудники следственно-оперативной группы опросили заявительницу о случившемся и получили приметы вероятного вора. По словам хозяйки, она задержалась в гостях, а муж вернулся раньше и находился дома. "Зайдя в квартиру, в прихожей увидела наглядно знакомого парня, но ни его имени, ни фамилии, ни места жительства не знала. Молодой человек сообщил ей, что выгнал из квартиры незнакомых ему мужчин и сам уже тоже уходит", - рассказали в управлении ГКСЭ по Гомельской области. Женщина бросилась в спальню, но золота уже не было, как и гостя. Ее муж был сильно пьян и не смог внятно рассказать о собравшейся компании. Тем не менее, у оперативников были свои предположения, кто мог заглянуть в этот дом "на огонек".

При осмотре квартиры на бутылке и разбросанных вещах специалист Светлогорского межрайонного отдела ГКСЭ выявил следы рук и изъял их. В считанные минуты данные были переданы по специальной связи в областное управление ГКСЭ для проверки. В результате судебные эксперты установили совпадение следов с отпечатками ранее судимого жителя Светлогорска. "Это подтвердило предположение сотрудников уголовного розыска о причастности одного из подозреваемых к преступлению. Гражданин был задержан и сознался в краже", - подчеркнули специалисты.

Не так давно человек был травмирован на железной дороге вблизи одного из райцентров. Неизвестный мужчина попал под поезд. На момент осмотра он был без сознания, документы отсутствовали. "Отпечаток пальца руки пострадавшего был направлен для проверки по базе данных АДИС "ДАКТО-2000". В течение 40 минут, пока следственно-оперативная группа со специалистом Буда-Кошелевского межрайонного отдела ГКСЭ работала на месте происшествия, личность потерпевшего была установлена судебными экспертами. В подобных случаях такая система также позволяет оперативно сообщить родственникам пострадавших о произошедшем", - рассказали в управлении.-0-

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