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15 сентября 2021, 20:53

Судэксперты восстановили текст письма погибшего в Жлобинском районе красноармейца

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты восстановили текст письма погибшего в Жлобинском районе солдата Красной армии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.

В июне Рогачевско-Жлобинская военно-поисковая группа "Звезда" совместно со специализированным отдельным 52-м батальоном Министерства обороны Беларуси проводила работы на поле между деревнями Старая Рудня и Селивоновка Жлобинского района. Поисковики обнаружили останки военнослужащего Красной армии, погибшего в августе 1941 года.

Как рассказал участник раскопок - сотрудник Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александр Пищало, вместе с останками павшего воина был найден солдатский медальон и блокнот. "При первоначальном осмотре медальона не удалось установить личность погибшего бойца. Вкладыш с данными истлел, информация на нем была уничтожена", - отметил он.

На блокнотных листах сохранились некоторые записи и рукописный текст. Восстановить содержание и расшифровать написанное поручили судебным экспертам управления ГКСЭ по Гомельской области.

При исследовании полученных материалов судебные эксперты установили: один из фрагментов бумаги - письмо Михаила Петровича Логинова, адресованное его двоюродной сестре. На другом фрагменте письма был размещен рукописный текст с данными, которые вносятся во вкладыш медальона: "Логинов Михаил Петрович, 1907 года рождения. Уроженец Саратовской области, район Петровск, Товаложский сельский совет, село Товаложка. Адрес последнего места проживания: город Саратов, завод им. С.М.Кирова, новая И.Т.К., барак №1, кв.№16".

Благодаря этой информации удалось найти и оповестить родственников Михаила Петровича Логинова. 14 сентября они смогли присоединиться к церемонии перезахоронения останков в Жлобинском районе.-0-

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