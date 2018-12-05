Сумма предоставленных жилищных субсидий в Минске в III квартале увеличилась почти в 10 раз

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма предоставленных безналичных жилищных субсидий (БЖС) жителям Минска за третий квартал 2018 года увеличилась в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник службы субсидирования филиала "Единый расчетно-справочный центр города Минска" Центра информационных технологий Мингорисполкома Татьяна Осикова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Татьяны Осиковой, в Минске в третьем квартале 2018 года количество претендентов на получение БЖС составило 81908 человек, что на 6522 человека больше, чем в аналогичный период 2017 года, сумма предоставленных БЖС в этом квартале возросла до Br26322. Количество минчан, получивших субсидии по выявительному принципу, увеличилось с 83 в третьем квартале 2017 года до 596 человек.

Татьяна Осикова отметила, что рост показателей обусловлен новшествами, который принес указ №225, подписанный 7 июня. Этот документ расширил систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению. Право на получение БЖС по выявительному принципу было предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите. Субсидии стали положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. Помощь гражданам предоставляется на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора документов.

Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности.

Положение указа вступило в силу с 1 августа 2018 года. Система безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. Субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная плата за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности. С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.-0-