Суммы начислений за водоснабжение и водоотведение в июне жителям проблемных домов Минска обнулены

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для потребителей, в чьи квартиры поступила некачественная вода в связи со сбоем в системе центрального водоснабжения, согласно решению Минского городского исполнительного комитета №2067, уже проведены перерасчеты, сообщили БЕЛТА в УП "Минскводоканал".
"В сегодняшних счет-извещениях суммы начислений по указанным услугам обнулены", - уточнили на предприятии.
Списки домов, относящихся к зоне влияния сбоя в системе центрального водоснабжения, направлены в организации, которые ведут учет, расчет и начисление платы за ЖКУ и за пользование жилым помещением: ЦИТМ, ТС, организациям, обслуживающим общежития и квартиры.
Граждане, которым по каким-то причинам не был произведен перерасчет, могут обратиться за разъяснениями по следующим номерам телефонов: 8 (017) 389-40-10, 389-42-98, 389-41-41.-0-