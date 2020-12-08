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08 декабря 2020, 08:19

Сувениры, угощения, праздничное настроение - в Могилеве проходят рождественские ярмарки

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8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новогодние ярмарки проходят в Могилеве. "Калядная крама" - одна из самых крупных ярмарок в городе, которая разместилась на площадке у ТЦ "Атриум", передает корреспондент БЕЛТА.

Свою продукцию здесь представили около 20 субъектов хозяйствования: индивидуальные предприниматели, предприятия и организации города и ремесленники. На ярмарке можно приобрести продукцию общественного питания, в том числе кулинарные и кондитерские изделия. В широком ассортименте представлены товары новогодней и рождественской тематики: сувениры, игрушки, искусственные ели и различные украшения для них. У гостей и покупателей есть возможность угоститься горячим чаем и кофе, попробовать глинтвейн, медовуху и грог.

Могилевчанка Зинаида Михайловна уверена, что такие ярмарки не только помогают выбирать подарки, но и дарят хорошее настроение. "Здесь большой выбор разных гирлянд, елочных украшений. Можно купить кому-нибудь в подарок теплые носки и варежки, - отметила женщина. - Я по вечерам возвращаюсь с работы как раз через ярмарку, а она вся светится и переливается. Это дарит ощущение приближающегося праздника и веру в то, что Новый год принесет нам только хорошее".

Ярмарка "Калядная крама" будет работать до 7 января.

Еще четыре тематических ярмарки работают у разных торговых центров города: ТЦ "Арбат" по проспекту Пушкинскому, "Атлас" по улице Терехина, "Перекресток" по улице Космонавтов и "Авеню" по улице Якубовского. Торговля на этих площадках продлится до 31 декабря.-0-

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