Светящиеся лебеди украсят пр.Победителей в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении проспекта Победителей с улицей Ратомской к концу ноября появится фигура в виде светящихся лебедей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич.

"На пересечении проспекта Победителей с улицей Ратомской со стороны набережной к концу ноября установим новую объемную светящуюся фигуру в виде лебедей. Мероприятие входит в план благоустройства столицы. Конструкция будет сделана по аналогии с зубром на проспекте Дзержинского. При изготовлении будет использован металл, пластик и светодиоды. Ее высота будет 7 м", - рассказал Славомир Гриневич.

По его словам, в 2022 году в Минске планируют установить около 5 новых объемных светящихся фигур. Сейчас в столице насчитывается 90 подобных конструкций разного размера. Часть из них сезонно устанавливается в городе, другая размещена на постоянной основе.-0-