Светящиеся шары с логотипом II Европейских игр установили на въездах в Минск

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть объемных светящихся шаров с логотипом II Европейских игр установили на въездах в Минск и у стадиона "Динамо", сообщили БЕЛТА на УП "Мингорсвет".

Подобные арт-объекты уже сверкают возле Дворца спорта и "Минск-Арены". Также завершаются монтажные работы по установке двух композиций у здания железнодорожного вокзала.

Высота каждого брендированного шара превышает 4 м, его вес приближается к 300 кг. На изготовление одной композиции специалисты задействуют около 280 м гирлянды.

Как сообщалось ранее, помимо таких шаров с логотипом масштабного спортивного форума в этом году в столице планируют установить у Дворца культуры железнодорожников светящийся паровоз, возле Дома культуры камвольного комбината - композицию "Аисты", на Логойском тракте в районе ул. Олешева - пожарную машину. Также предприятие "Мингорсвет" намерено в течение года развивать иллюминационное освещение по ул. Кабушкина, Притыцкого, Я. Коласа, пр. Партизанскому, Дзержинского, ул. Ульяновской, в сквере по ул. Комсомольской, на Привокзальной площади.

Первые световые фигуры в городе начали устанавливать несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка, фигура светящегося зубра по проспекту Дзержинского, композиция "Лоси" по улице Притыцкого, лошадь с каретой, световая арка и галерея образов дам и джентльменов у городской ратуши, световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером на площади Якуба Коласа, светящийся МАЗ около станции метро "Автозаводская".-0-