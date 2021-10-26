"СветлогорскХимволокно" будет поставлять медкислород в 4 района Гомельской области

26 октября, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "СветлогорскХимволокно" обеспечивает медицинским кислородом Светлогорскую и Речицкую центральные райбольницы, заключены договоры на поставку в Октябрьский и Лоевский районы. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Василий Костюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"СветлогорскХимволокно" известно как предприятие очень широкого спектра выпускаемой продукции. С недавних пор для борьбы с пандемией мы начали выпуск медицинского кислорода", - рассказал Василий Костюкевич.

Первая серия из 96 баллонов отправилась с азотно-кислородной станции ОАО в районную больницу 5 октября. "Вначале мы обеспечивали только Светлогорскую центральную районную больницу на 30%. Сегодня с учетом того, что провели модернизацию, объединили установки, мы полностью обеспечиваем Речицкий, Светлогорский районы. Заключили договоры на поставку медицинского кислорода в Октябрьский и Лоевский районы", - отметил гендиректор.

В настоящее время на предприятии заправляют ежесуточно 520 баллонов по 6,3 куб. м каждый. Производство работает в круглосуточном режиме. Чтобы обеспечить бесперебойный выпуск кислорода, дополнительно приняли на работу восемь человек. Все прошли обучение, получили соответствующие удостоверения. "При поддержке председателя облисполкома, главного управления здравоохранения облисполкома получили все разрешающие документы, провели сертификацию лаборатории. Наш кислород соответствует всем качественным характеристикам", - подчеркнул Василий Костюкевич.

Заместитель главного инженера по техническому перевооружению Сергей Ушак добавил, что на предприятии четко понимают ответственность и важность такой работы в условиях сложившейся эпидситуации, ведь на кону жизнь и здоровье людей.

Производство медицинского кислорода не единственный весомый вклад ОАО в борьбу с коронавирусной инфекцией. "СветлогорскХимволокно" развивает производство нетканых материалов. Сегодня мы полностью обеспечиваем республику необходимыми материалами, чтобы изготовить медицинские изделия - одноразовые костюмы для медиков, маски и т.д.", - сказал генеральный директор.

На предприятии запущена и установка по производству мелтблоуна - эффективного фильтрующего материала для изделий медицинского назначения и средств индивидуальной защиты. "Мы добились качества фильтрации 99,8%", - уточнил руководитель.

Светлогорское производственное объединение "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012-го, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли. География экспорта включает свыше 40 стран.-0-

Фото Сергея Холодилина