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15 октября 2019, 16:13

"СветлогорскХимволокно" наладит выпуск синтетического гипса

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "СветлогорскХимволокно" реализует проект по выпуску синтетического гипса, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Проект по удалению сульфат-ионов из сточных вод производства волокна "Арселон" с организацией выпуска синтетического гипса находится в стадии реализации. "Его актуальность можно объяснить, связав два производственных процесса. После изготовления термостойких нитей "Арселон" остается серная кислота в разбавленном виде. Сегодня она отправляется на нейтрализацию с последующей утилизацией в биологические очистные сооружения. Выпуск гипса станет одним из способов использования отработанной серной кислоты", - рассказали на предприятии.

Для этого отработанная осадительная ванна (серная кислота) соединяется с известняком или мелом. В результате химической реакции образуется гипс в виде водной суспензии, из которой при помощи центробежной силы извлекают готовый порошкообразный продукт.

По подсчетам специалистов ОАО "СветлогорскХимволокно", с открытием участка по выпуску гипса повысится рентабельность производства нити "Арселон". В ее себестоимость не будут входить затраты на нейтрализацию и утилизацию отработанной серной кислоты на очистных сооружениях. Эффект от внедрения проекта составит $600 тыс. в год. Это стоимость реагентов, которые нужно было бы закупать для нейтрализации кислоты.

По словам специалистов, синтетический продукт - альтернатива гипсовому камню природного происхождения. Весь объем новой продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке. Потенциальными потребителями синтетического гипса являются производители цемента и гипсовых вяжущих. В настоящее время они приобретают более 300 тыс. т импортного гипсового камня в год. Синтетический гипс ОАО "СветлогорскХимволокно" позволит заместить часть импорта отечественной продукцией.

На ближайшую перспективу ОАО "СветлогорскХимволокно" рассматривает реализацию и других инвестпроектов, среди которых расширение производства пневмотекстурированных полиэфирных нитей, увеличение выпуска полипропиленовой ткани и мягких контейнеров типа "Биг-бег".

По итогам 2018 года темп роста реализации продукции предприятия составил 112,8%. По результатам 9 месяцев 2019 года также имеет положительную динамику.

Предприятие активно продвигает продукцию на международном рынке. В сентябре экспозиции ОАО "СветлогорскХимволокно" были представлены на международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2019" и 53-й федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования для текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром" в Москве. За последний месяц продукция светлогорского предприятия была презентована на крупнейших выставочных площадках в Узбекистане и Италии. Ежегодно "СветлогорскХимволокно" участвует в более 15 зарубежных специализированных выставках.

Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включающим заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления. Шестая часть всей реализуемой продукции является инновационной.-0-

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