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25 марта 2020, 16:32

"СветлогорскХимволокно" планирует выйти на полную загрузку линии нетканых материалов до июля

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "СветлогорскХимволокно" планирует выйти на полную загрузку новых мощностей по выпуску нетканых материалов до июля этого года, рассказали корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

В начале 2019 года на предприятии был реализован проект по увеличению объемов выпуска нетканых материалов строительного назначения. Это расширение производства спанбонда, который используется в качестве пароизоляции, гидроизоляции, влагоизоляции, ветроизоляции, а также служит основой для производства строительных мембран.

На предприятие было поставлено новое оборудование, которое увеличило производственный потенциал по выпуску спанбонда почти вдвое - на 10 тыс. т в год. Специалисты настроили оптимальный режим работы с постепенным выводом установки на проектную мощность. На оборудовании выпускается продукция высокого качества, отвечающая всем требованиям. Темп роста реализации нетканых материалов по итогам прошлого года, учитывая непростую ситуацию на мировом рынке, составил 110,3%, или 12,6 тыс. т.

"Выход на полную загрузку новых мощностей планировался к июлю этого года. Однако в связи с возросшей потребностью рынка в нетканых материалах он произойдет раньше запланированных сроков", - рассказали на предприятии.

ОАО "СветлогорскХимволокно" - единственный в Беларуси производитель широкого ассортимента нетканых материалов и строительных мембран, в том числе премиум-класса. Реализация инвестпроекта позволяет предприятию войти в число крупнейших производителей спанбонда в странах СНГ.

Светлогорское производственное объединение "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012-го, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли. В его состав входят завод полиэфирной текстильной нити и завод искусственного волокна. Шестая часть всей реализуемой продукции - инновационная. География экспорта включает свыше 40 стран мира.-0-

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