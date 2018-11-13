Светлогорский ЦКК установит спецоборудование для контроля выбросов в атмосферу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" установит специальное оборудование, которое позволит проводить детальный анализ и контроль состояния атмосферного воздуха на предприятии и в его окрестностях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Приобретенный газовый хроматограф Agilent-7890 (США) сертифицирован в международной системе менеджмента качества ISO 9001. По точности и надежности он является одним из лучших в мире. Оборудование обеспечивает высококачественное исследование проб на наличие сотен компонентов, в том числе серосодержащих дурнопахнущих газов. На предприятии будет разработана и аккредитована методика исследования таких сложных серосодержащих соединений, как метилмеркаптан, этилмеркаптан, диметилсульфид и диметилдисульфид в рабочей зоне, промышленных выбросах и атмосферном воздухе.

"В настоящее время оборудование монтируется. Ведутся подготовительные работы по сертификации прибора в соответствии с действующими в стране нормативами. После подготовки специалистов центральная производственная лаборатория предприятия должна будет получить аккредитацию в национальной системе аккредитации Беларуси на проведение исследований серосодержащих соединений.

ОАО "Светлогорский ЦКК" - предприятие полного цикла переработки древесного сырья в картон гофрированный и ящики из него. Организованы производства целлюлозы, бумаги и картона, гофротары. Предприятие входит в состав концерна "Беллесбумпром".-0-