Светодиодные арки, тигры и прогуливающиеся пары: как украсят Могилев к новогодним праздникам

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Световые инсталляции, тематические фотозоны - на совещании в горисполкоме обсудили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в Могилеве планируют установить светящиеся объемные фигуры тигров, тематические фотозоны и многое другое. Как отметил во время совещания председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, сейчас необходимо привести в порядок все конструкции, которые уже есть в распоряжении города. "В новогодние и рождественские праздники город должен сиять, создавая могилевчанам и гостям праздничное настроение", - подчеркнул он.

Так, во время совещания обсуждали концепцию украшения центральной площади города - площади Ленина. В этом году здесь предлагают сделать световой шатер вокруг елки. Кроме этого, обсудили и концепцию украшения центральной части областного центра: несколько вариантов предложили для Комсомольского сквера. Это могут быть светодиодные арки или же тематические конструкции, которые в вечернее время будут подсвечиваться. Из нововведений - на площади Единства и на площадке у Дворца культуры области планируют установить светодиодные символы предстоящего года - тигров.

Также был продемонстрирован вариант украшения площади Единства. Как отметил Владимир Цумарев, все основные площадки, где будут проходить гулянья, должны выглядеть празднично и оригинально. Обсуждались варианты светового украшения пешеходной улицы в Могилеве. Владимир Цумарев предложил разместить здесь светящиеся деревья. Это предложение будет в ближайшее время прорабатываться.

Говорилось и о необходимости новогоднего украшения фасадов зданий, где разместились организации, учреждения и предприятия города. Несколько вариантов было предложено для площадки у Могилевского областного драматического театра: прогуливающиеся светодиодные пары или же большая карнавальная маска. Пристальное внимание уделят и украшению новогодних елок - при необходимости игрушки будут обновляться.

По планам руководства города, праздничную иллюминацию в Могилеве включат не позднее 15 декабря.-0-