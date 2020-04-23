Светодиодные лампы меньше заявленной мощности продавали в Гомельской области

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светодиодные лампы, не соответствующие заявленной производителями мощности, выявлены в торговой сети Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информационно-аналитической и правовой работы региональной инспекции Госстандарта Юлия Мачулина.

При выборе светодиодных ламп покупатели ориентируются на маркировку с обозначением их мощности в эквиваленте 45 Вт, 60 Вт и 90 Вт. Как показали результаты надзора областной инспекции Госстандарта, некоторые производители указывают не соответствующие значения аналогов ламп накаливания.

К примеру, по маркировке светодиодная лампа торговой марки ASD, LED-ШАР 7,5 Вт 230В Е27 3000К 675 лм эквивалентна лампе накаливания 70 Вт. "Судя по маркировке, покупатель должен понять, что такая лампочка светит, как 70-ваттная лампа накаливания. Вместе с тем производитель указывает значение светового потока в 675 лм, что эквивалентно мощности обычной лампы накаливания в 52 Вт", - разъяснили в инспекции. А светодиодная лампа торговой марки ASD, LED-СВЕЧА 10Вт 230В Е27 4000К 900 лм, заявленная как аналог 90 Вт, по расчетному световому потоку 900 лм соответствует мощности обычной лампы в 65 Вт (на 28% меньше заявленной).

Таких примеров в инспекции приводят немало. Не соответствовали заявленной мощности светодиодная лампа торговой марки "Юпитер", LED A60, 9W, E27, 3000K, 720 лм; светодиодная лампа той же марки LED A60, 15W, E27, 3000K, 1200 лм, артикул JP5081-09; светодиодная лампа торговой марки Gauss, LED А60, 10W, E27, 4100К, 920 лм артикул 102502210 и др.

Госстандарт рекомендует потребителям перед покупкой таких ламп изучить реестр запрещенной продукции. "Даже если там нет конкретной модели, которую человек планирует приобрести, он может составить общее мнение о торговой марке", - подчеркнули в областной инспекции.-0-