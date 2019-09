Светофор-шоу и масштабный вечерний велопробег: Минск празднует День без автомобиля

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник под открытым небом, посвященный городской экологической акции "День без автомобиля" Европейском недели мобильности, пройдет сегодня в Минске на улице Октябрьской, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Вход на мероприятие свободный. Главное условие - нужно добраться без машины. Организаторы предлагают в этот день сделать выбор в пользу самоката, велосипеда, гироскутера или приехать на общественном транспорте.

С 14.00 до 20.00 на праздничной улице развернутся фотозоны и выставки, будут работать экоремесленники, пройдут презентации общественных организаций. Можно будет посмотреть велокино и получить взамен на тару призы из тароматов. Самый подсвеченный велосипед выберут на конкурсе "Велосипедист, дай огня!".

Для юных посетителей организуют детскую зону с играми и конкурсами, мастер-классами, экомастерскими и аниматорами. Устроят на празднике светофор-шоу и удивят фигурным вождением велосипеда.

В вечернее время пройдет концерт с участием заслуженного коллектива "Сябрынка", электронного дуэта VAL, рок-группы B:N:. Зрители смогут понаблюдать за показом моды и уличным перфомансом от фрик-театра.

Завершится день пробегом подсвеченных велосипедов. Маршрут пройдет по улицам Октябрьской, Тростенецкой, Аранской, Свердлова, проспекту Независимости до площади Якуба Коласа.

Европейская неделя мобильности (ЕНМ) - международная кампания, которая проходит каждый год с 16 по 22 сентября и нацелена на изменение транспортного поведения людей, а также более разумное использование общественных пространств. В течение семи дней все инициативы и мероприятия должны напомнить о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подтолкнуть людей к использованию альтернативных способов передвижения (общественного транспорта, велосипедов, электромобилей и др.).

Традиционно ЕНМ завершается 22 сентября Днем без автомобиля. Девизом ЕНМ 2019 года стал призыв "Иди с нами!" (Walk with us!), а тема посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам (Safe walking and cycling) с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде.

22 сентября водители автотранспортных средств могут бесплатно проехать в общественном наземном транспорте и метрополитене Минска при предъявлении водительского удостоверения и технического паспорта на автомобиль.

Водителям также следует иметь в виду, что 22 сентября с 6.00 до 24.00 на участке ул. Октябрьской от дома 16/1 до дома 16/25 будет ограничено движение автотранспорта.

Координатором мероприятий ЕНМ в Минске является Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-