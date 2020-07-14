Светомузыкальный фонтан на Свислочи будет работать в трех режимах

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале рассказал о графике работы нового светомузыкального фонтана на Свислочи, сообщает БЕЛТА.

"Вечерне время - лучшее для того, чтобы увидеть всю красоту фонтана в акватории реки Свислочь. Всего предусмотрено 3 интервала работы: только струи, светомузыкальное представление и световое шоу", - сказано в сообщении.

Работать фонтан будет в будние дни с 19.00 до 23.00, праздничные и выходные - с 12.00 до 23.00.

Световое и музыкальное сопровождение будет включаться каждый день одновременно с уличным освещением. А именно - с 20.30 до 22.00 в зависимости от продолжительности светового дня планируется демонстрация светомузыкального шоу, в 22.30 музыку выключат, чтобы не тревожить жителей окрестных домов, а световое шоу продолжится до 23.00. Днем фонтан будет работать без света и музыки.

"При разработке графика работы учитывались данные Республиканского гидрометцентра и график включения наружного освещения в Минске, чтобы световое шоу можно было смотреть, когда темнеет", - подчеркнули в столичной мэрии.

При температуре ниже 10 градусов, а также в дождь и сильный ветер работа фонтана может быть прекращена.

Конструктивно предусмотрено, что на зиму гейзер будет погружаться под воду ниже уровня ее промерзания, а весной снова подниматься на рабочую высоту. Благодаря этому сооружение не придется разбирать после сезона и вновь собирать перед началом следующего.-0-