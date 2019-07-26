Светомузыкальный фонтан появился на пешеходной улице Бреста

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на главной пешеходной улице города - Советской - сегодня торжественно открыли светомузыкальный фонтан, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее на этом месте уже был фонтан, но он долгое время не работал. К тысячелетию Бреста горисполком принял решение реконструировать объект. Над проектом трудились специалисты ООО "БрестКАДпроект", строительные работы были поручены ООО "Продом". Концепцию нового фонтана предложили архитекторы Максим Веремеюк и Евгений Щербач.

Более полугода строительная площадка в центре улицы Советской была скрыта от глаз брестчан и гостей. Сегодня им наконец показали результат работы. Мультимедийный фонтан представляет собой несколько разделенных между собой чаш, струи подсвечиваются разными цветами. Водное шоу дополняет музыкальное сопровождение.

"Мы предполагали, что этот объект вызовет интерес, но даже в смелых ожиданиях не думали, что тысячи брестчан придут на торжественное открытие. Это говорит о том, что место размещения выбрано правильно. Уверен, этот фонтан удивит зрителей", - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Пользуясь случаем, он поздравил жителей с 75-летием освобождения областного центра, которое отметят 28 июля.

Часть средств на возведение объекта выделено из городского бюджета. Также строительство новой достопримечательности проспонсировали предприятия - финансовую помощь оказали 23 субъекта хозяйствования Ленинского района Бреста.-0-