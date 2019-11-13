Световые фигуры и сказочный городок украсят новогодний Могилев

13 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Концепцию новогоднего украшения города обсудили на совещании в Могилевском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Привычные новогодние украшения города планируем разбавить новыми элементами. Среди них тематические фотозоны, красочные световые конструкции", - рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства горисполкома Владимир Скачек. Так, планируется разместить фотозоны с символом 2020 года у Дворца культуры области и Могилевского кукольного театра.

Площадку у драмтеатра намерены украсить прогуливающимися фигурами. А у Ледового дворца собираются установить один из главных символов зимних забав - коньки.

В парке Подниколье по традиции украсят лестницу и фонтаны. Здесь же разместится целый сказочный городок - среди предприятий города пройдет конкурс на лучшее новогоднее украшение площадок. Их будет более 40. У спуска в парк "поселится" семья оленей.

Планируют обновить новогоднее украшение площади у горисполкома.

Новые объекты дополнят уже существующие новогодние украшения города. Однако не все предложенные варианты будут реализованы. Концепцию того, как будет выглядеть новогодний Могилев, в ближайшее время проработают детально.-0-