Свидетельства "Детей мира" вручат мамам 14 малышей в Гомельской области

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Свидетельства "Детей мира" вручат мамам малышей, рожденных 21 сентября - в Международный день мира - в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном отделении ОО "Белорусский фонд мира".

Традиционная акция состоится 25 сентября. Представители областного отделения Белорусского фонда мира поздравят 14 новых жителей региона: 10 девочек и четыре мальчика. В областном центре родились восемь малышей, пополнение детей под знаком мира также встречали в Речице, Мозыре, Наровле и Чечерске.

Как рассказал председатель правления областного отделения фонда Тимофей Глушаков, перед выпиской женщин навестят в роддомах, поздравят с рождением малышей и вручат свидетельства "Дитя мира", а также подарок - Br100.

Впервые в Гомельской области акция прошла в 2007 году. Всего в регионе за 12 лет миротворческие свидетельства получили 714 малышей. В областном отделении фонда мира поддерживают отношения с ними, следят за их успехами, ежегодно приглашают в гости.-0-