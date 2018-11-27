Свинка Пеппа, Дед Мороз и домики - витебчанка создает необычные пряники и зефир

27 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жительница Витебска Юлия Матюшева не первый год занимается выпечкой, она создает яркие и красивые фигуры из пряников и зефира домики, новогодние персонажи, герои мультфильмов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кулинарное хобби у Юлии, врача по образованию, появилось более четырех лет назад после рождения первой дочки. "Начинала с выпечки тортов, но со временем захотелось чего-то более интересного и необычного. Решила переключиться на зефир и медово-имбирные пряники. Отец у меня пчеловод, и этого продукта хватает", - шутит витебчанка.

Из интернета она брала информацию, практиковалась, и постепенно навык пришел. Конечно, несколько "пряников комом" было: что-то приходилось выбрасывать. "Пряники готовятся долго. Сначала нужно замесить тесто, а перед этим его необходимо подготовить и заварить, затем оно сутки лежит в холодильнике, и только после этого его раскатываю и вырезаю фигуры, выпекаю их и раскрашиваю глазурью", - делится Юлия.

По ее словам, работа с глазурью - самый трудный этап, потому что раскрашивать пряник в нужные цвета надо поэтапно, слой за слоем, после того, как высохнет предыдущий. "Роспись - наиболее сложное в этом деле, но одновременно и интересное. Приятно наблюдать, как на твоих глазах появляется рисунок или силуэт какого-то героя", - рассказывает кондитер.

На то, чтобы научиться приготовлению мягкого зефира маршмэллоу, ушло много времени, продуктов и сил. Чтобы получился нужный зефир из ягодных и яблочных пюре, важно сварить сироп правильной температуры. И это сразу не удавалось сделать.

"Очень много еще существует техник, хочется их опробовать, но не всегда хватает времени. Я в основном работаю ночью, когда дети спят, а днем по возможности подготавливаю ингредиенты", - говорит молодая мама.

Однажды она готовила полуметровый пряничный дом. На его "постройку" ушло около суток, если сложить все часы работы, но кондитерское увлечение приносит удовольствие. "С каждым разом получается лучше и лучше, и это очень вдохновляет", - отмечает Юлия Матюшева.

Из-под рук мастерицы выходят вкусности в виде различных персонажей мультфильмов и сказок (от Свинки Пеппы и популярных ныне кукол лол), а также новогодних героев и символа будущего года свиньи. Изделия пользуются спросом не только у знакомых и друзей Юлии, но и у посетителей сезонных ярмарок. Главное, добавляет Юлия, что такое хобби дарит чувство самореализации.-0-