"Свята на Святкi" организовали для постояльцев больницы сестринского ухода Добрушского района

10 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Гомельского областного совета провели акцию "Свята на Святкi" в больнице сестринского ухода Добрушского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед посещением учреждения здравоохранения народные избранники вместе с председателем облсовета Екатериной Зенкевич посетили Свято-Покровский храм в деревне Корма Добрушского района, где молебен о здравии провел архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. Он отметил, что для людей из больницы сестринского ухода душевное приветствие, молитва за них станет добрым рождественским подарком. Рядом всегда есть люди, которые нуждаются в поддержке, и даже духовное слово может окрылить человека к жизни, подчеркнул архиепископ.

В Огородне-Гомельской больнице сестринского ухода Добрушского района в полдень в комнате отдыха собрались пациенты с практически постоянной пропиской. Сегодня в учреждении находятся 46 одиноких престарелых граждан. Некоторые из них на лето переселяются к детям, кто-то в родной дом. Но больница остается для них вторым домом, а медицинский персонал - сестричками не только по профессии, но и по признанию.

Народные избранники и священнослужители поздравили постояльцев с праздниками, вручив каждому подарок. Это пакеты со сладостями и необходимые в ежедневном обиходе предметы санитарно-бытового назначения.

"В эти светлые рождественские дни мы решили таким образом скрасить пребывание этих людей в больнице. Наше государство делает все, чтобы улучшить жизнь престарелых граждан. Это и совершенствование законодательной базы, и работа в территориальных центрах обслуживания населения, и услуги ухода на дому за престарелыми гражданами. Одна из форм поддержки - это больницы сестринского ухода, которые имеются практически в каждом районе", - сказал депутат облсовета Олег Ядренцев.

Праздничное настроение помогли создать также песни творческого коллектива "Свитанок" районного совета ветеранов. Лежачие больные также, хоть и заочно, стали участниками концерта - двери их палат были раскрыты настежь.

Вживую насладилась выступлением ансамбля пенсионерка Надежда Таранова, которая живет здесь 14 лет. Женщина признается, что и сама когда-то звонко пела, и пригласила пройти в свои нынешние апартаменты - палату №7. Из окна залитой солнцем комнатки открывается вид на заснеженный яблоневый сад - ее любимая картина в любое время года. Последние 15 лет до пенсии Надежда Сергеевна трудилась в хозяйстве, теперь на заслуженном отдыхе. Чувствует себя как в санатории. Дочь не имела возможности ухаживать за ней, поэтому пришлось перебраться в больницу сестринского ухода. "Знаете, я никогда не падаю духом, ведь моя душа не стареет", - заключает оценившая подарки и концертную программу 80-летняя женщина.

О приближении обеда "сообщает" аромат из столовой. "Это тоже культурное время, - рассказывает об укладе учреждения пациентка. - Люблю, чтобы все было чисто, культурно и аккуратно. И медсестры нам все так и делают. Спасибо им за это".

Для сотрудников больницы это не просто работа, ведь для постояльцев они становятся частью жизни. "Конечно, в первую очередь для наших пациентов важно общение. Поэтому мы и побеседуем с ними, и порадуемся, и попоем, и погрустим вместе", - рассказала младшая медсестра Валентина Давыденко. Также постояльцы получают общеукрепляющую терапию, еженедельно проводят обследование специалисты райбольницы.

"Очень признательны, что представители власти не забывают наших ветеранов, пожилых людей, которые находятся в больнице сестринского ухода. Для них очень важно внимание, они всегда очень ждут, когда приедут посетители. Для них ценно это общение. Мы же стараемся делать все необходимое, чтобы обеспечить им должный уход, создать условия, чтобы они могли здесь провести достойную старость", - резюмировал заместитель главного врача Добрушской центральной районной больницы Виталий Дроздов.

И это не единственная и не разовая акция благого дела. Накануне архиепископ Стефан посетил гомельскую детскую деревню для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, а также поздравил женщин, родивших малышей в день Рождества Христова. Представители депутатского корпуса навестили с подарками воспитанников Дома малютки в Гомеле. Череда добрых дел продолжится в течение года.-0-